Aquiles Álvarez al Presidente: "Deje el ego, retroceda y demuestre humildad"

El alcalde de Guayaquil pidió abrir espacios de diálogo frente al paro nacional y cuestionó la actitud del Gobierno

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió este miércoles 1 de octubre al paro nacional en Ecuador, al que calificó como un tema “sensible” y que debe ser tratado con prudencia.

Durante un enlace radial, el alcalde señaló que "uno tiene que guardar distancia porque tenemos un Gobierno que quiere decir que ya estamos apoyando el paro". Frente a la posibilidad de nuevas denuncias en su contra, Álvarez afirmó: "Estamos acostumbrados".

El burgomaestre también criticó la postura del gobernador del Guayas, a quien acusó de lanzar insultos en redes sociales pese a expresarle respeto en privado. “Me solidaricé por el asesinato de Efraín Fueres, comunero indígena, y luego lo mandan a insultarme en Twitter”, comentó.

Paro Nacional: Aquiles ´Álvarez se pronuncia

Álvarez hizo un llamado al diálogo nacional, advirtiendo que con violencia, asesinatos y represión no se solucionan los problemas del país. “¿Acaso los indígenas se paran por pasarse? Siempre hay diferencias políticas, pero hay que sentarse a conversar. El ego domina a muchos políticos ecuatorianos”, manifestó.

Además, subrayó que Ecuador es un país con intereses diversos y reconoció que no ha mantenido conversaciones directas con los transportistas, otro sector clave en las protestas.

"Me duele lo que está viviendo el Ecuador, no pido que destituyan al Presidente, pero sí dejar al ego a un lado, él debe retroceder y eso sería honroso, debe demostrar humildad, sentarse, liderar, por algo es el presidente, no para que esté escondido o mande a la vocera a hablar y maltratar a cualquiera que le pregunte algo en Carondelet", refirió el alcalde A´lvarez.

