“No es culpa del Municipio”: Álvarez acusa al Ministerio por patrimonio en ruinas

El alcalde de Guayaquil señaló que el patrimonio del centro está en riesgo y responsabilizó al Ministerio de Cultura

La casa Maldonado, ubicada en el centro de ciudad, es uno de los inmuebles patrimoniales que más deterioro tiene.

En su enlace radial de este miércoles 1 de octubre, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reconoció la crítica situación en que se encuentran los edificios patrimoniales de la ciudad, especialmente en el centro.

Álvarez admitió que el tema es “complicado” porque, dijo, el Municipio depende del Ministerio de Cultura para cualquier intervención. “Es algo que nos da calambre en el ojo, vemos que en el centro sí se está cayendo un edificio patrimonial. Tienen sus dueños, pero tampoco pueden hacer nada sin el visto bueno del Ministerio de Cultura”, explicó.

El alcalde insistió en que “no es culpa del Municipio” ya que se trata de normativas patrimoniales. Como ejemplo, señaló que el propio Palacio Municipal tiene restriccione.

“La dirección administrativa no puede pintar el Palacio del color que quiera ni poner el diseño de baños que le dé la gana, la ficha hay que cumplirla”.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto a la vicealcaldesa, Tatiana Coronel. Cortesía

Álvarez también criticó a la entidad gubernamental: “Al Ministerio lo han usado para andar criticando y no para preocuparse de este tipo de situaciones”. Según dijo, los trámites impiden que los propietarios de inmuebles puedan invertir en su conservación, lo que ha acelerado su deterioro.

“Son edificios patrimoniales que se están cayendo”, resumió el alcalde Aquiles Álvarez.

Sin embargo, la problemática de los edificios patrimoniales ha sido una constante en Guayaquil, mientras que en Guayaquil cuenta con una dirección de Patrimonio.

