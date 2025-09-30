Expreso
Reina de Guayaquil
Jennifer Tutivén es la actual Reina de Guayaquil.JOFFRE FLORES

Reina de Guayaquil 2025: incertidumbre rodea la gala final

La elección de la Reina de Guayaquil 2025, uno de los eventos más esperados de octubre, se encuentra en suspenso

La elección de la Reina de Guayaquil 2025, uno de los eventos más esperados de las fiestas octubrinas, se encuentra en suspenso. Aunque el pasado 29 de septiembre el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) levantó la suspensión que pesaba sobre el proceso de contratación, la gala aún no tiene fecha definida.

La situación genera expectativa e incertidumbre, ya que la elección de la Reina, la Virreina y la Estrella de Octubre estaba programada para el 3 de octubre.

Sin embargo, el certamen ya no aparece en el calendario oficial de festejos por los 205 años de independencia de la ciudad, difundido por el Departamento de Comunicación del Municipio de Guayaquil.

Durante la presentación de la agenda octubrina, este martes 30 de septiembre, Tahiz Panus, directora de Turismo y Eventos Especiales del Municipio, aclaró en la rueda de prensa, que el levantamiento de la suspensión no significa que el concurso pueda retomarse de inmediato.

“Es como volver a empezar un proceso de contratación. Hasta que no se cumpla todo el paso a paso —ofertas, revisión, subasta y firma del contrato— no se puede anunciar la fecha del evento”, indicó la funcionaria.

Debido a los inconvenientes con Sercop también se canceló la Noche de Talentos, que debía realizarse el pasado 20 de septiembre en Plaza Guayarte.

Reina de Guayaquil 2025: ¿Cuándo será la elección?

Según Panus, el nuevo proceso administrativo podría tomar al menos 20 días, siempre y cuando no surjan nuevas complicaciones. Esto significa que la gala podría celebrarse a finales de octubre o incluso en noviembre. La fecha será comunicada cuando ya esté establecida.

La elección de la Reina de Guayaquil es considerada un símbolo de las fiestas octubrinas y, más allá de la corona, representa un espacio de proyección social y comunitaria para las candidatas. Por ahora, el público deberá esperar para conocer quién sucederá a la actual soberana Jenniffer Tutivén.

