Más cámaras de la ATM vigilarán Guayaquil desde octubre: conoce los sectores

Anunció que ampliará su red de monitoreo con nuevas cámaras que registrarán infracciones a partir del 21 de octubre

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó este martes 30 de septiembre que amplía su red de monitoreo en las calles de Guayaquil como parte de una estrategia para fortalecer el orden del tránsito y la seguridad vial.

Según el comunicado, la ampliación se ejecuta mediante la instalación de cámaras en distintos sectores de la ciudad, lo que permitirá un monitoreo en tiempo real, la detección de infracciones y una atención más rápida a incidentes viales.

La ATM detalló que las nuevas zonas vigiladas abarcan sectores del sur como Guasmo Norte, Sur y Central, Unión de Bananeros, Floresta 1, 2 y 3, Los Esteros, Cristo del Consuelo y la Isla Trinitaria, entre otros.

¿Qué sectores de Guayaquil tendrán más cámaras de la ATM desde octubre?

En el centro se cubrirán las avenidas 9 de Octubre, Quito y Machala, además de calles como José Mascote, Sucre, Pedro Carbo, Aguirre y 10 de Agosto.

Mientras que en el norte estarán vigilados barrios como Atarazana, Urdenor, Alborada, Sauces, Garzota, Ceibos, Mucho Lote, Bastión Popular y Prosperina.

Las infracciones registradas mediante estas cámaras empezarán a aplicarse desde el 21 de octubre, una vez concluido el periodo de socialización.

ATM detallará esta decisión el 1 de octubre

La entidad anunció que este 1 de octubre ofrecerá una vocería en el Centro de Monitoreo de la ATM para detallar el alcance del sistema.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí

.