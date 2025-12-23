Agenda cultural de fin de año en Quito: monigotes, desfiles y conciertos

Monigotes, comparsas, música y tradición serán parte de la agenda cultural que Quito prepara para recibir el 2026

El Municipio de Quito anunció una programación gratuita que incluye la Fiesta de Inocentes y festivales simultáneos en distintos sectores de la ciudad.

Quito se alista para despedir el 2025 y recibir el 2026 con una amplia agenda cultural y festiva que busca fortalecer la convivencia ciudadana y recuperar tradiciones populares. El Municipio capitalino anunció el retorno de la Fiesta de Inocentes en los barrios, así como la realización simultánea de Festivales de Fin de Año en el norte y el sur de la ciudad, con actividades gratuitas y abiertas a todo público.

La programación pone en valor la creatividad y el humor quiteño a través de la exposición de monigotes de Años Viejos, uno de los símbolos más representativos de la celebración de fin de año en Quito. En total, se exhibirán 10 monigotes en el norte y 14 en el sur, elaborados por colectivos y ciudadanos que reflejan la identidad, la sátira y las tradiciones de la capital.

Desfile de Santos Inocentes recorrerá el Centro Histórico

Como parte de la agenda, el domingo 28 de diciembre, de 11:00 a 19:00, se desarrollará el tradicional Desfile de Santos Inocentes en el Centro Histórico de Quito. El recorrido iniciará en las calles Mejía y Venezuela, avanzará por Rocafuerte y Guayaquil, hasta llegar a la plaza Benítez y Valencia.

El desfile contará con la participación de payasos y juglares, comparsas de disfrazados, 20 agrupaciones de danza y seis Bandas de Pueblo. Además, se presentará el patrimonio sonoro con la Estudiantina Cuerdas del Ecuador y el patrimonio dancístico a cargo de la Escuela de Danza Quiteña. La jornada incluirá también un concurso de bailadores de Quito, abierto al público en general.

Festivales de Fin de Año en el norte y sur de Quito

El miércoles 31 de diciembre, Quito vivirá de forma simultánea los Festivales de Fin de Año en dos puntos estratégicos de la ciudad. En el norte, el evento se realizará en la avenida Amazonas, sector Naciones Unidas, mientras que en el sur tendrá lugar en la avenida Teniente Hugo Ortiz, a la altura de la Tribuna del Sur, ambos desde las 11:00 hasta las 18:00.

En los dos festivales se desarrollará el Tradicional Concurso de Años Viejos, con 24 concursantes que recibirán incentivos económicos para la elaboración de los monigotes y premios para los mejores trabajos. La agenda se complementa con la lectura de testamentos, conciertos musicales en vivo y espacios de participación ciudadana.

Plazas temáticas para toda la familia

La propuesta incluye tres plazas temáticas diseñadas para distintos públicos. La Plaza para niños ofrecerá actividades lúdicas, ferias y un concurso de disfraces. La Plaza Fiesta contará con concursos de coreografías, DJ en vivo y venta de productos, mientras que la Plaza de los Ritos estará dedicada a limpias rituales y a la comercialización de productos cabalísticos.

🎭✨ #FinDeAñoQuito2025 | Este domingo 28 de diciembre, la tradición, la picardía y la alegría toman las calles del Centro Histórico en uno de los eventos más esperados del fin de año. 🥳



Desde las 11h00, vive un recorrido lleno de color, música y humor con el Desfile de Santos… pic.twitter.com/yvQNZieiSh — Secretaría de Cultura Quito (@culturaquito) December 23, 2025

El Municipio de Quito recordó que todas las actividades son de acceso libre e invitó a la ciudadanía a utilizar transporte público o medios alternativos, llegar con anticipación y seguir las indicaciones del personal de seguridad y de los agentes de tránsito, con el fin de garantizar celebraciones seguras y ordenadas.

