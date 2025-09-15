ATM Guayaquil cambia su sistema: ya no habrá turnos presenciales en Albán Borja

La medida abarca a los otros centros de atención. Usuarios deben ingresar a la web de la ATM para escoger fecha, hora y sitio

ATM cambia sistema; ahora los turnos son digitales desde este 15 de septiembre

A diario, en horas de la mañana, era común observar largas filas en el centro de atención ciudadana de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) ubicado en el centro comercial Albán Borja, en el norte de Guayaquil.

Desde este 15 de septiembre, los turnos para ser atendido en la ATM solo se obtienen en línea, informó la entidad. Con esta medida esperan “optimizar la organización y agilidad en la atención” y reducir aglomeraciones.

¿Cómo obtener turno en la ATM de Guayaquil tras el nuevo cambio?

Según lo explicado por la institución, el proceso es el siguiente:

Ingresar a la página web de la ATM.

Seleccionar el centro de atención de preferencia.

Escoger la fecha y hora disponibles.

La ATM recordó que adultos mayores, personas con discapacidad y embarazadas siguen siendo atendidos sin turno previo. Ellos pueden acercarse directamente a cualquiera de los tres centros de atención que cuenta la ciudad:

Centro comercial Albán Borja.

Parque Samanes.

Terminal 25 de Julio del sistema de la Metrovía.

¿Qué trámites de la ATM se pueden hacer en línea y cuáles en ventanilla?

La ATM indicó que los usuarios pueden realizar tanto en ventanilla como en línea los siguientes trámites:

Impugnación de multas.

Emisión de cartas de levantamiento de coactivas.

Consulta de multas.

Convenio de pago.

Pagos con tarjeta de crédito.

Sustitución de multas.

La entidad precisó que las citas son personales e intransferibles, por lo que cada ciudadano deberá agendar su propio turno y presentarse con la documentación correspondiente.

