La Gran Feria de Guayaquil 2025: Esta es la cartelera oficial de los conciertos

Conoce la fecha en que se presentarán Víctor Manuelle, Elvis Crespo, Alci Acosta, Grupo Niche, Waldokinc y otros artistas

Guayaquil se alista para conmemorar sus 205 años de independencia. Ferias, conciertos, festivales, actos cívicos y otras actividades darán vida a la ciudad en los primeros días de octubre.

Uno de los nuevos eventos que se preparan es la Gran Feria de Guayaquil 2025, conocida también como “La Mamá de las Ferias”. Surge inspirada en la recordada Feria de Durán, que cada octubre reunía a cientos de personas durante varios días y que dejó de realizarse en 2016.

El evento se llevará a cabo en el Parque Samanes, en el norte de la ciudad, del jueves 9 al domingo 12 de octubre. Incluirá una variada agenda de conciertos con artistas como Víctor Manuelle, Elvis Crespo, Grupo Niche, Waldokinc, Alci Acosta, entre otros.

Además, en la feria ofrecerá zonas gastronómicas con sabores de las regiones del Ecuador, así como espacios para emprendedores y diversas marcas. El horario, del jueves al domingo, será de 11:00 a 02:00, según la organización del evento.

Gran Feria de Guayaquil 2025: Estos son los artistas y las fechas

Jueves 9 de octubre: Elvis Crespo y Víctor Manuelle

Viernes 10 de octubre: Grupo Niche - Kapo - Homenaje a Alci Acosta, quien se despide de los escenarios en Guayaquil

Sábado 11 de octubre: Wilfrido Vargas y Luis Fonsi

Domingo 12 de octubre: AuD - Waldokinc - Tranzas - Don Medardo y sus Players

¿Cuáles el valor de las entradas?

La organización del evento explicó que las entradas tendrán un costo de 10 dólares para acceso general, que incluye el ingreso a la feria y el show. Mientras que la Zona VIP, más cerca al escenario, costará 100 dólares.

Las entradas están disponibles a partir de este martes 30 de septiembre en el portal web tickets.com.ec y a través del WhatsApp oficial: 0980008000.

