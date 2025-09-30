Fiestas de Guayaquil: la agenda de actividades del 1 al 9 de octubre

La Perla del Pacífico está de fiesta. Este 9 de octubre, Guayaquil conmemora los 205 años de su Independencia y lo hará con una programación diversa que abarca actos cívicos, culturales, sociales y artísticos, organizada por la Gobernación del Guayas.

El gobernador Humberto Plaza presentó oficialmente la agenda, resaltando que estas celebraciones buscan rendir homenaje al espíritu libre, trabajador y solidario de los guayaquileños.

Las actividades por las fiestas octubrinas

Las actividades arrancan el 1 de octubre con un evento cívico estudiantil en la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil y el espacio “Juventud que inspira”, un diálogo social que tendrá lugar en el Universitario Argos, sede sur. Ese mismo día también se desarrollará un encuentro con medios digitales en Puerto Santana, como antesala de un mes que combina reflexión, tradición y modernidad.

La programación continúa con el concurso de periódicos murales en la Gobernación del Guayas, el 2 de octubre, donde los estudiantes demostrarán su creatividad utilizando materiales reciclables. Al día siguiente, el viernes 3, la Plaza de la Administración será escenario de la feria de salud Guayaquil es prevención, mientras que en Chongón se realizará una brigada social en beneficio de la comunidad.

El fin de semana, la ciudad se vestirá de fiesta con el AgroFest: del campo a la mesa, previsto para el 5 de octubre, donde productores locales acercarán lo mejor de sus cosechas a los guayaquileños. En los días siguientes, el homenaje continuará con actos cívicos en instituciones educativas y un encuentro literario de poemas y amorfinos que se vivirá en la Plaza de la Administración el 7 de octubre.

Las brigadas sociales también forman parte del cronograma, con jornadas de atención a familias en sectores como Pascuales, programada para el 8 de octubre. Finalmente, el jueves 9 de octubre, fecha central de la conmemoración, se realizarán las tradicionales ofrendas florales en el Parque Centenario desde las 07:00, seguidas de la solemne sesión conmemorativa y entrega de condecoraciones en el Teatro Centro Cívico.

El orgullo por la ciudad persiste, incluso entre quienes temen salir o han visto cambiar por completo su barrio. FRANCISCO FLORES

Otras actividades permanentes en Guayaquil

De forma paralela, se desarrollarán dos actividades permanentes que convocarán a la ciudadanía: la feria “Guayaquil de mis emprendedores”, del 1 al 12 de octubre en la Plaza de la Administración, y la feria gastronómica “Las delicias de mi Perla”, que tendrá lugar del 3 al 5 y del 9 al 12 de octubre en el mismo espacio, donde los sabores locales serán protagonistas.

Estas festividades reflejan la esencia de Guayaquil: una ciudad pujante, resiliente y llena de identidad. Más que una conmemoración histórica, es una oportunidad para que sus habitantes se reencuentren con sus raíces, reconozcan el esfuerzo de sus emprendedores y celebren con orgullo la grandeza de la urbe más vibrante del Ecuador.

El gobernador del Guayas brindó una rueda de prensa donde dio todos los detalles. CORTESÍA

