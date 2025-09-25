¿Cuáles son las actividades específicas que se ofrecerán en la agenda Guayaquiléate?

La prefecta Marcela Aguiñaga presentó programación para festejar a Guayaquil por las fiestas octubrinas

Para el mes de octubre se tienen planificados varios eventos en Guayaquil.

Con motivo de los 205 años de independencia de Guayaquil, la Prefectura del Guayas presentó la programación de Guayaquiléate 2025, una agenda que llenará la ciudad de actividades culturales, musicales y gastronómicas durante todo el mes de octubre.

Agenda de actividades

Las celebraciones arrancan con Guayas 2.0, en el Centro de Convenciones, donde 1.500 jóvenes y adultos desde los 16 años participarán en un curso intensivo sobre manejo de redes sociales, edición de videos y marketing digital. Este espacio contará con la presencia de influencers nacionales e internacionales, con el objetivo de potenciar las habilidades digitales de los participantes.

Durante los sábados de octubre se desarrollarán caravanas festivas que recorrerán distintos sectores de la ciudad con música, cultura y entretenimiento.

El 10 de octubre será el turno del festival gastronómico en el Malecón e Illingworth, que reunirá a 130 emprendedores locales con una amplia oferta culinaria. El evento se complementará con presentaciones musicales de artistas reconocidos como AU-D y Medardo y sus Players.

La música clásica y urbana también tendrán su espacio:

18 de octubre: la concha acústica del Parque Samanes será escenario del espectáculo Reguetón Sinfónico, desde las 19:00.

24 de octubre: la Catedral Metropolitana vibrará con la Noche Sinfónica, en paralelo con la inauguración de la segunda etapa de la zona rooftop.

La prefecta Marcela Aguiñaga destacó que esta agenda busca fortalecer el orgullo guayaquileño, dinamizar la economía local y ofrecer espacios de convivencia ciudadana. Además, garantizó que habrá coordinación con la Policía Nacional para resguardar la seguridad en cada evento.

De esta manera, Guayaquiléate 2025 se convierte en el eje central de las festividades de octubre, ofreciendo a los guayaquileños una mezcla de cultura, gastronomía y música para celebrar con identidad y alegría la independencia de la ciudad.

