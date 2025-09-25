Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

guayaquill octubre.
Para el mes de octubre se tienen planificados varios eventos en Guayaquil.ARCHIVO EXPRESO

¿Cuáles son las actividades específicas que se ofrecerán en la agenda Guayaquiléate?

La prefecta Marcela Aguiñaga presentó programación para festejar a Guayaquil por las fiestas octubrinas

Con motivo de los 205 años de independencia de Guayaquil, la Prefectura del Guayas presentó la programación de Guayaquiléate 2025, una agenda que llenará la ciudad de actividades culturales, musicales y gastronómicas durante todo el mes de octubre.

RELACIONADAS

Agenda de actividades

Las celebraciones arrancan con Guayas 2.0, en el Centro de Convenciones, donde 1.500 jóvenes y adultos desde los 16 años participarán en un curso intensivo sobre manejo de redes sociales, edición de videos y marketing digital. Este espacio contará con la presencia de influencers nacionales e internacionales, con el objetivo de potenciar las habilidades digitales de los participantes.

Durante los sábados de octubre se desarrollarán caravanas festivas que recorrerán distintos sectores de la ciudad con música, cultura y entretenimiento.

Guayaquiléate

Marcela Aguiñaga lanza Guayaquiléate con influencers y festivales en Guayaquil

Leer más

El 10 de octubre será el turno del festival gastronómico en el Malecón e Illingworth, que reunirá a 130 emprendedores locales con una amplia oferta culinaria. El evento se complementará con presentaciones musicales de artistas reconocidos como AU-D y Medardo y sus Players.

La música clásica y urbana también tendrán su espacio:

18 de octubre: la concha acústica del Parque Samanes será escenario del espectáculo Reguetón Sinfónico, desde las 19:00.

24 de octubre: la Catedral Metropolitana vibrará con la Noche Sinfónica, en paralelo con la inauguración de la segunda etapa de la zona rooftop.

La prefecta Marcela Aguiñaga destacó que esta agenda busca fortalecer el orgullo guayaquileño, dinamizar la economía local y ofrecer espacios de convivencia ciudadana. Además, garantizó que habrá coordinación con la Policía Nacional para resguardar la seguridad en cada evento.

De esta manera, Guayaquiléate 2025 se convierte en el eje central de las festividades de octubre, ofreciendo a los guayaquileños una mezcla de cultura, gastronomía y música para celebrar con identidad y alegría la independencia de la ciudad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Cuáles son las actividades específicas que se ofrecerán en la agenda Guayaquiléate?

  2. Real Oviedo vs FC Barcelona EN VIVO: Canales dónde ver el partido de HOY | LaLiga

  3. Toque de queda en Ecuador: restricciones y horarios para este 25 de septiembre

  4. Cierres viales en Quito hoy: movilidad en la capital este jueves 25 de septiembre

  5. Rafael Correa exige la expulsión de dos alcaldes de la RC5 por apoyar a Noboa

LO MÁS VISTO

  1. Adultos mayores asistirán a la audiencia por el atraso en la devolución del IVA

  2. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  3. Constituyente: Daniel Noboa ganó, pero tuvo que tragarse su orgullo

  4. Aguiñaga se deslinda de procesos del Municipio de Guayaquil en fiestas octubrinas

  5. ¿Qué pasó con el video de Catrina Sauvage? Ella afirma que fue una "estrategia"

Te recomendamos