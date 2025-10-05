Desfile estudiantil en Guayaquil da brillo a las fiestas de Independencia

Un centenar de colegios desfiló en las avenidas 9 de Octubre y Quito, centro de Guayaquil

Las familias disfrutaron al paso de las cachiporreras en el desfile estudiantil por los 205 años de Independencia de Guayaquil

El intenso Sol que marcó la jornada de este domingo 5 de octubre en Guayaquil no detuvo a miles de ciudadanos que acompañaron a los alumnos de un centenar de instituciones educativas en su tradicional desfile.

Desde la intersección de Quito y 10 de Agosto, junto a la Plaza de la Victoria, salieron los más de 15.000 estudiantes que el Municipio dijo que participaron en el evento.

Uniformes de diversos colores, banderas de Guayaquil y Ecuador, así como las bandas musicales, fueron los elementos para la fiesta que avanzó por calles como Vélez, Lorenzo de Garaycoa y se extendió a lo largo del bulevar 9 de Octubre, hasta la calle Pichincha.

Trajes típicos hubo durante el desfile por los 205 años de Independencia de Guayaquil. FREDDY RODRÍGUEZ

Para protegerse del Sol y la temperatura, que superó los 30 grados centígrados, la ciudadanía se ubicó debajo de árboles y soportales, para admirar y aplaudir a las cachiporreras o a las bandas de exestudiantes de instituciones como San José La Salle o Vicente Rocafuerte.

Washington Evangelista Torres, de 69 años, participó en el desfile por las fiestas octubrinas como parte del grupo de exalumnos del colegio Vicente Rocafuerte. FREDDY RODRÍGUEZ

De ésta última, Washington Evangelista Torres, de 69 años, encabezaba el grupo. Su alegría contagiaba al público, mientras lanzaba al aire una cachiporra, que dominaba con destreza, pese a tener solo un brazo.

“Guayaquil, eres grande y hermosa. La ciudad representa mi vida. Aquí nací y aquí tengo mi familia, tengo todo, tengo a mis amigos”, dijo emocionado.

A las 15:30 se preveía que el bulevar 9 de Octubre acoja el desfile de carros alegóricos, organizado por la Alcaldía.

A medida que se acerca el 9 de Octubre, cuando la ciudad conmemora 205 años de Independencia, se incrementan también los eventos públicos.

La Gobernación del Guayas organiza para el jueves 9 la colocación de ofrendas florales en la Plaza del Centenario (07:00) y la sesión solemne en el Centro Cívico (11:00), en el sur.

Ese mismo día, la Alcaldía hará su sesión solemne, a las 18:00, en avenida Malecón y calle República de Guayaquil, al pie del Municipio.

Inconvenientes para la sesión solemne municipal

El alcalde Aquiles Álvarez comentó que, luego de que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) suspendió los procesos para la elección de la Reina de Guayaquil y la sesión solemne, hubo cambio de planes para éste último evento.

“El Sercop levantó hoy (1 de octubre) la suspensión, pero eso implicaría que recién el 17 de octubre se adjudique la sesión solemne, y las fiestas son el 9. ¿Cómo pues? Pero ya lo resolvimos. Tenemos listo todo”, dijo el alcalde, quien comentó que se hará el acto en una tarima.

