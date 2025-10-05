Dos desfiles por las fiestas de Guayaquil habrá este domingo 5 de octubre

La ciudadanía podrá observar a estudiantes y carros alegóricos como parte de los eventos por los 205 años de Independencia

Estudiantes rendirán homenaje a Guayaquil con un desfile que avanzará por avenida Quito, desde 10 de Agosto hasta el bulevar 9 de Octubre.

En Guayaquil siguen los eventos para festejar los 205 años de Independencia. Este domingo 5 de octubre, los estudiantes serán protagonistas en su tradicional desfile.

Será desde el mediodía que cientos de alumnos desfilarán a lo largo de la avenida Quito, desde la Plaza de la Victoria (calle 10 de Agosto) hasta el bulevar 9 de Octubre.

Además, el Municipio organiza el desfile de carros alegóricos, desde las 15:30, en la avenida 9 de Octubre.

Alumnos de 45 instituciones educativas participaron el sábado en el desfile Estrella de Octubre por la Paz, que se realizó en el Barrio Garay, para conmemorar también los 87 años de creación del sector.

Mientras que, este domingo, más de 2.000 deportistas participaron en la Maratón de Guayaquil, que se realizó desde los bajos del Cabildo. Hubo cuatro categorías: 5K, 12K, 21K y 42K.

Actividades para hacer en Guayaquil

Los amantes de la cultura geek tendrán la oportunidad de asistir al último día de la convención Budokan, que se realiza hasta las 19:00, en el Palacio de Cristal.

En la Plaza Guayarte, en la avenida Carlos Julio Arosemena, se realiza el Guayaquil Rock Fest, de 12:00 a 20:00.

"Alza tu voz: identidad y cultura afro", es el programa que se presenta, a las 15:00, en el ágora del Malecón 2000, ubicada a la altura de la calle Aguirre.

