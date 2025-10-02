Guía gastronómica de la Gran Feria de Guayaquil 2025: Platos y bebidas imperdibles

El evento tendrá oferta de comida en más de 60 locales distribuidos en el parque Samanes

La Feria de Guayaquil se alista para su primera edición. El evento se realizará entre los próximos jueves 9 y domingo 12 de octubre, en parque Samanes, en el norte de la ciudad.

Serán tres puertas las que estarán disponibles para ingresar al recinto ferial. Se abrirán desde las 10:30, según informó la organización.

¿Quiénes son los artistas?

Uno de los atractivos más esperados del evento será la presentación de artistas nacionales e internacionales, entre los que destacan: Alci Acosta, Luis Fonsi, Tranzas, AU-D, entre otros.

El evento, organizado por el Municipio, incluirá la participación de negocios en doce pabellones con tecnología, modas, variedades, zona anime y zona gamer.

¿Cuánto cuesta?

Los boletos cuestan 10 dólares, para compra en línea, y $15 si se los adquiere en las instalaciones del parque Samanes.

En sus redes sociales, la organización del evento ha indicado que el boleto permite el acceso para recorrer los estands y el ingreso al concierto de ese día.

¿Cuántos locales de comida habrá en la Feria de Guayaquil?

Serán 60 locales de comida tradicional los que atenderán a los asistentes de la feria. Incluso, algunos han ofrecido preparación en vivo de platillos, por ejemplo, de parrilla.

Además, en la Feria de Guayaquil se espera la oferta de más de 20 marcas de cervezas tradicionales, además de la carpa cervecera, donde habrá también artistas en vivo.

