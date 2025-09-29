Expreso
pregón por las fiestas de Guayaquil
El 1 de octubre se hará el pregón cívico en la plaza del Centenario, en el centro de Guayaquil.GERARDO MENOSCAL

Fiestas de Guayaquil: cuáles son los eventos que habrá del 1 al 5 de octubre

Un pregón, presentaciones de la Orquesta Filarmónica y una maratón están entre las actividades por las fiestas octubrinas

  • Juan Pablo Pérez Tomalá

Guayaquil está a punto de iniciar el mes de sus festejos de independencia. Son 205 años que se conmemoran de la gesta del 9 de Octubre de 1820. 

Para esto, el Municipio ha preparado algunos eventos para la primera semana del mes, según publicó en su página web.

El tradicional pregón cívico se hará este miércoles 1 de octubre, a las 09:00, en la Plaza del Centenario, lugar que evoca a quienes consolidaron la independencia de Guayaquil, hace más de dos siglos.

La Orquesta Filarmónica dará el toque cultural con sus presentaciones de "Relatos flamencos". Son tres conciertos que se ofrecerán:

  • Jueves 2 de octubre (19:45): Teatro Centro de Arte (vía a la costa, kilómetro 4,5)
  • Viernes 3 (19:00): colegio Alemán Humboldt (Los Ceibos)
  • Sábado 4 (11:00): parque cultural Garza Roja (kilómetro 37 de la vía Daule-Nobol)
Ferias y maratón para celebrar a Guayaquil

La Prefectura del Guayas organiza el evento denominado Guayas 2.0, una escuela de creación de contenido. Será el 1 de octubre, a las 17:00, en el Centro de Convenciones.

En el Palacio de Cristal, en el extremo sur del Malecón 2000, se celebrará la convención Budokan, que recoge a personajes destacados de la cultura geek. La actividad será el 4 y 5 de octubre.

La Alcaldía organiza la Maratón de Guayaquil, que se hará el domingo 5, desde las 04:00, en la Plaza de la Administración, en el centro.

En otros eventos por las fiestas, se hará la primera edición de la Feria de Guayaquil, del 9 al 12 de octubre, en el parque Samanes.

