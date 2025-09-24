Aguiñaga se deslinda de procesos del Municipio de Guayaquil en fiestas octubrinas

Tras la suspensión de procesos en el Sercop, Aguiñaga recalcó que son competencia exclusiva del Municipio de Guayaquil

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, defendió este 24 de septiembre la agenda Guayaquiléate, presentada en el marco de las fiestas octubrinas, y aclaró que se trata de un esfuerzo independiente a los procesos del Municipio de Guayaquil.

Aguiñaga explicó que la Prefectura del Guayas ejecutó sus propios procesos contractuales, lo que le permitió ofrecer actividades a la ciudadanía. “Cuando dije que nos sumamos (al Municipio) es porque hemos coordinado para que la gente pueda asistir tanto a eventos del municipio como de la prefectura”, precisó ante la interrogante de EXPRESO.

La prefecta detalló que algunos días habrá dos o tres actividades simultáneas, mientras que en otros la programación dependerá de una sola institución.

Respecto a la suspensión de procesos contractuales en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), recalcó que no le corresponde pronunciarse: “Los temas relacionados a los procesos contractuales del Municipio son del Municipio, no tengo por qué contestárselos”.

Además lanzó una invitación a los medios. “Más bien invitar a que si bien es cierto la crónica roja nos quiere sobrellevar, también informemos lo positivo: comida, valentía y arraigo de seguir luchando”, concluyó.

