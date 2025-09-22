Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

feria Budokan en Guayaquil
La convención Budokan se realizará los próximos 4 y 5 de octubre, en el Palacio de Cristal.CORTESÍA

Budokan 2025: Patricia Azán, Hiroki Takahashi y Mauren Mendo estarán en el evento

La convención Budokan será el 4 y 5 de octubre en el Palacio de Cristal, en Guayaquil

El encuentro de miles de fanáticos de la cultura geek está a punto de darse en Guayaquil, con la convención Budokan, que celebrará su próxima edición el 4 y 5 de octubre.

RELACIONADAS

Con agenda confirmada e invitados de destacada trayectoria, Budokan se muestra como la oportunidad para la cita de cosplayers y seguidores de anime, kpop, gaming y los comics.

El popular streamer colombo-mexicano Juan Guarnizo vendrá por primera vez a Guayaquil para estar en la convención. Su show está previsto para las 19:00 del sábado 4 de octubre.

Patricia Azán, actriz cubana de doblaje, quien da su voz al personaje de Eric Cartman, en South Park, se presentará a las 16:30 del domingo 5.

Hiroki Takahashi, cantante japonés de Dragon Ball, dará su concierto a las 19:00 del domingo.

Mientras, Mauren Mendo, cantante de Caballeros del Zodiaco, hará su presentación, también el domingo (17:45).

RELACIONADAS
turistas Guayaquil turismo Las Peñas 2025 AL

Guayaquil, destino ideal: razones para incluirla en tu viaje por Ecuador

Leer más

Cuánto valen las entradas para la Budokan 2025

Para ingresar al evento, existen entradas con dos tipos de valores, dependiendo de la jornada a la que asistirá. También hay una opción de combo.

Por cada día, el boleto cuesta 14 dólares; mientras que, para acudir en ambos días, el valor es de $23, según informó la organización.

Las entradas se adquieren en el portal de meet2go. La jornada de actividades, para ambos días, comenzará a las 10:00.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La capacidad portuaria de Ecuador aún tiene espacio para crecer

  2. El supertifón Ragasa, mayor tormenta del año, amenaza a varios países

  3. Imbabura, el centro de las protestas durante el paro nacional de septiembre 2025

  4. Tragedia en la Segunda Categoría: 3 futbolistas asesinados en 9 días en Ecuador

  5. Paro nacional: Rovira y otros ministros lideran marcha a favor del Gobierno

LO MÁS VISTO

  1. Paro nacional septiembre 2025: minuto a minuto de la protesta en Ecuador

  2. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  3. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  4. Balón de Oro 2025: Hora y canal dónde ver EN VIVO hoy la gala de premiación

  5. Diego Londoño fue visto en Perú: la historia detrás del TikTok viral de Amy Solano

Te recomendamos