Budokan 2025: Patricia Azán, Hiroki Takahashi y Mauren Mendo estarán en el evento

La convención Budokan será el 4 y 5 de octubre en el Palacio de Cristal, en Guayaquil

La convención Budokan se realizará los próximos 4 y 5 de octubre, en el Palacio de Cristal.

El encuentro de miles de fanáticos de la cultura geek está a punto de darse en Guayaquil, con la convención Budokan, que celebrará su próxima edición el 4 y 5 de octubre.

Con agenda confirmada e invitados de destacada trayectoria, Budokan se muestra como la oportunidad para la cita de cosplayers y seguidores de anime, kpop, gaming y los comics.

El popular streamer colombo-mexicano Juan Guarnizo vendrá por primera vez a Guayaquil para estar en la convención. Su show está previsto para las 19:00 del sábado 4 de octubre.

Patricia Azán, actriz cubana de doblaje, quien da su voz al personaje de Eric Cartman, en South Park, se presentará a las 16:30 del domingo 5.

Hiroki Takahashi, cantante japonés de Dragon Ball, dará su concierto a las 19:00 del domingo.

Mientras, Mauren Mendo, cantante de Caballeros del Zodiaco, hará su presentación, también el domingo (17:45).

Cuánto valen las entradas para la Budokan 2025

Para ingresar al evento, existen entradas con dos tipos de valores, dependiendo de la jornada a la que asistirá. También hay una opción de combo.

Por cada día, el boleto cuesta 14 dólares; mientras que, para acudir en ambos días, el valor es de $23, según informó la organización.

Las entradas se adquieren en el portal de meet2go. La jornada de actividades, para ambos días, comenzará a las 10:00.

