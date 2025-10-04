Barrio Garay celebró la independencia de Guayaquil con desfile estudiantil por la paz

Este domingo 5 de octubre habrá un pregón estudiantil y el desfile de carros alegóricos en el centro de la ciudad

Estudiantes de 45 instituciones educativas desfilaron por la calle 10 de Agosto, en la zona del Barrio Garay.

El Barrio Garay, en el suroeste de la ciudad, volvió a convertirse en el punto de festejo y homenaje a Guayaquil, por sus 205 años de Independencia.

A lo largo de la calle 10 de Agosto, estudiantes de 45 instituciones educativas desfilaron con las banderas de Ecuador y Guayaquil, acompañados por las bandas musicales de sus colegios.

Además, el desfile Estrella de Octubre por la Paz sirvió para celebrar los 87 años de este sector, destacó el Municipio en una publicación.

"Tenemos que tratar de mantener esta clase de actividades para que se sienta eso que necesitamos como guayaquileños, que tenemos que vivir en paz, tiene que haber integración, tiene que haber la cultura, esa que hace muchos años vivíamos”, fue el pedido de Xavier Zurita Ramírez, presidente del Comité barrial.

Se calcula que más de 4.000 personas participaron del evento barrial.

Fiestas de Guayaquil: eventos del domingo 5 de octubre

Barrios de Guayaquil creen en su potencial para ser destinos turísticos Leer más

La ciudad se alista para otra fiesta estudiantil. Alumnos de diversas instituciones desfilarán, desde las 12:00, en la avenida Quito, desde la Plaza de la Victoria (10 de Agosto) hasta el bulevar 9 de Octubre.

Mientras que, a las 15:30, la ciudadanía podrá apreciar el paso de carros alegóricos por la avenida 9 de Octubre.

En la plaza Guayarte, ubicada en la avenida Carlos Julio Arosemena, frente a la Universidad Católica, se realizará el Guayaquil Rock Fest, de 12:00 a 20:00.

En el Palacio de Cristal, ubicado en el extremo sur del Malecón 2000, se cumplirá con el segundo día de la convención Budokan, de 10:00 a 19:00.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí