Este miércoles podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este viernes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el viernes 19 de diciembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 19 de diciembre

Para este viernes 19 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
viernes 19 15:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 17 Valencia vs. Mallorca DSPORTS + 613 1613
viernes 19 14:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion - Fecha 19 Eibar vs. Real Valladolid DSPORTS 616 1616
viernes 19 15:00 hs. FÚTBOL EFL Championship - Fecha 22 Swansea City vs. Wrexham ESPN 5 625 1625
viernes 19 14:45 hs. FÚTBOL Coupe de France - 32vos de Final Avranches vs. Stade Brestois DSPORTS 614 1614
viernes 19 15:00 hs. FÚTBOL Coupe de France - 32vos de Final Lens vs. Feignies DSPORTS 611 1611
viernes 19 14:00 hs. FÚTBOL Supercoppa de Italia - Semifinal 2 Bologna vs. Inter de Milan DSPORTS 610 1610
viernes 19 13:30 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada Regular Monaco vs. Bayern Munich DSPORTS 2 612 1612
viernes 19 14:30 hs. RUGBY Premiership Rugby Leicester Tigers vs. Gloucester Rugby ESPN 4 NO 1624
viernes 19 06:00 hs. TENIS ATP Finals - Next Gen Ruedas Preliminares - Día 3 ESPN 621 1621
viernes 19 11:00 hs. TENIS ATP Finals - Next Gen Ruedas Preliminares - Día 3 ESPN 3 623 1623
viernes 19 07:30 hs. MMA One Championship One Friday Fight 138 DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 19 04:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Los Angeles Rams vs. Seattle Seahawks ESPN 7 627 1627
viernes 19 08:30 hs. SALTOS ECUESTRES Jump Saudi - Semana 2: Día 3 Riyadh DSPORTS 2 612 1612
viernes 19 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
viernes 19 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
viernes 19 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 19 16:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
viernes 19 17:00 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
viernes 19 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 19 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
viernes 19 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
