Directv: Agenda deportiva para el viernes 19 de diciembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 19 de diciembre
Para este viernes 19 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|viernes 19
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 17
|Valencia
|vs.
|Mallorca
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 19
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 19
|Eibar
|vs.
|Real Valladolid
|DSPORTS
|616
|1616
|viernes 19
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|EFL Championship - Fecha 22
|Swansea City
|vs.
|Wrexham
|ESPN 5
|625
|1625
|viernes 19
|✓
|14:45 hs.
|FÚTBOL
|Coupe de France - 32vos de Final
|Avranches
|vs.
|Stade Brestois
|DSPORTS
|614
|1614
|viernes 19
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Coupe de France - 32vos de Final
|Lens
|vs.
|Feignies
|DSPORTS
|611
|1611
|viernes 19
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Supercoppa de Italia - Semifinal 2
|Bologna
|vs.
|Inter de Milan
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 19
|✓
|13:30 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Monaco
|vs.
|Bayern Munich
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 19
|✓
|14:30 hs.
|RUGBY
|Premiership Rugby
|Leicester Tigers
|vs.
|Gloucester Rugby
|ESPN 4
|NO
|1624
|viernes 19
|✓
|06:00 hs.
|TENIS
|ATP Finals - Next Gen
|Ruedas Preliminares - Día 3
|ESPN
|621
|1621
|viernes 19
|✓
|11:00 hs.
|TENIS
|ATP Finals - Next Gen
|Ruedas Preliminares - Día 3
|ESPN 3
|623
|1623
|viernes 19
|✓
|07:30 hs.
|MMA
|One Championship
|One Friday Fight 138
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 19
|✓
|04:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Los Angeles Rams
|vs.
|Seattle Seahawks
|ESPN 7
|627
|1627
|viernes 19
|✓
|08:30 hs.
|SALTOS ECUESTRES
|Jump Saudi - Semana 2: Día 3
|Riyadh
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 19
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 19
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 19
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 19
|✓
|16:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 19
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 19
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 19
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 19
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610