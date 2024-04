Zaly se va de gira en un barco de papel

Manuel y Elsi tienen 50 años de casados. Su amor es capturado por la cámara de un celular. Sin darse mucha cuenta, porque lo que registran es su cotidianidad, se convirtieron en los protagonistas de un videoclip. Cómo se hablan, cómo se miran y cómo se recuerdan es lo que se puede apreciar en esta pieza audiovisual de casi tres minutos. El único testigo es su nieto Zaly (25), cantante y productor audiovisual que se inspiró en su historia para una de las canciones que más han destacado en su carrera.

Te quiero se llama la pista en mención, y la letra es un poema que le escribió Manuel a Elsi cuando eran enamorados. Zaly cree que la facilidad para las letras viene desde este lado de la familia. Esta canción, que se estrenó el 1 de octubre de 2023, es ahora la que bautiza a su primera gira artística.

Con Te quiero como punta de lanza, además de los temas de su EP acústico Barco de papel, el quiteño visitará Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Puerto Rico en un tour que inicia el 10 de mayo en Buenos Aires.

Zaly (Juan Manuel Suquilanda) empezó como creador de contenido en TikTok. Aunque la fama digital llegó rápidamente (tiene más de 2 millones de seguidores), con el paso de los años se dio cuenta de que esta plataforma era la mejor manera de dar a conocer sus inquietudes artísticas.

Por eso, su apodo de internet @zalytequila ha mutado a solo quedarse como Zaly.

RELACIONADAS Cuenca bailará con la cumbia de Los Ángeles Azules

El lado más íntimo de Zaly​





Acaba de sacar Barco de papel, un EP acústico. ¿Cómo fue esta experiencia más íntima?

A mí me gusta estar en el estudio creando el concepto para las canciones y que todo tenga un hilo conductor, pero cuando sale la oportunidad de algo acústico puedo ser más creativo en lo interpretativo y más arreglos vocales.

Cuenca bailará con la cumbia de Los Ángeles Azules Leer más

En este trabajo se repite el crédito de Romel Chávez. ¿Quién es él?

Romel es una persona indispensable en el proyecto. Empezó como guitarrista luego de que escribiera en Instagram que buscaba músicos para armar mi banda, ya que iba a ser parte del show de Caloncho en Quito. Romel se ha involucrado muchísimo en el proyecto y juntos escribimos las 8 canciones de Barco de papel. Con él nace la idea y por eso se va conmigo a todo el tour.

¿Cómo se da la oportunidad para llevar el Te quiero Tour al extranjero?

Antes de tener la canción de Te quiero le dije a mi mánager, Chéster (Juan Francisco García), que quería irme de gira y ambos la veíamos algo distante. Pero todo comenzó a encajar para que se consiga rápido. Ahora iré a seis países y así conocer a un nuevo público, eso me tiene emocionado.

¿Son las redes sociales el aliado para que pueda salir el proyecto al extranjero?

Sí, lo son. Juegan un papel primordial, porque ya tenía un número importante de personas que ya veían lo que hacía. Cuando empiezo a sacar música, muchas personas no entendía lo que pasaba pero otras se quedaron. No tuve que empezar de cero, por así decirlo. Los artistas luchamos bastante en llegar a la gente. Y aunque varios piensen que el proyecto está bajando en números, es en realidad que estamos llegando a mi nicho.

El mundo de Zaly

¿Cómo ha sido el proceso para lograr que solo lo conozcan como Zaly y lo deslinden de ser influencer?

Al principio mucha gente no lo entendía y estaban dudando de lo que hacía, si estaba siendo más serio o no. Estaba haciendo contenido efímero, mucho de nada. Y me estaba yendo bien haciendo nada pero llegó un punto en el que ya perdió sentido y me encuentro después perdido. Así nace mi primer disco Náufrago, en el que hablo de la crisis de los 20 y de estar desorientado en cuanto a lo que va a pasar en mi futuro. Habla de encontrar tu lugar en el mundo. Cuando comienzo a promocionarlo todo toma seriedad.

Zaly Instagram

¿Qué lo lleva a iniciar en redes sociales?

Yo trabajaba en la universidad (Udla). Allí estudiaba Multimedia y Producción audiovisual y era el encargado de hacer los tours en el campo a los nuevos ingresos. Allí me enseñaron sobre TikTok, lo descargué y probé cómo usarlo. Mi contrato termina a finales del 2018. Llegué muy rápido a los 100 mil seguidores por contenido de comedia. Ahora, para resaltar, necesitas una muy buena historia porque ya está saturado.

Si quería ser músico, ¿por qué inclinarse por la producción?

De esta carrera tomé muchas bases que fui aplicando a la parte musical. Los artistas también entramos por los ojos, y esto me ayudó a crear el mundo de Zaly y a darle una personalidad. Por ejemplo, mucha gente viene a mis presentaciones ya vestida de rojo, que es mi color distintivo.

¿Por qué el rojo?

Cuando escucho mi música, la imagino de ese color. Es bastante pasional y habla de cosas del corazón. Cuenta de la lucha que hace el artista para estar en pie.

Lo que siente correcto

El primer trabajo musical de Zaly se estrenó en 2021. Este disco se llamó Sobrevolando y su melodía estaba marcada por el trap y los versos rápidos. Pero poco a poco ha mutado a un estilo con más instrumentos. “Me he apartado de buscar un sonido en específico. Hago la música que yo sienta correcta, la que me haga vibrar por dentro”.

Zaly compara sus canciones con lo audiovisual, son dos mundos que conoce bien.

Flashback 593: Reúne en un concierto a lo mejor del pop ecuatoriano Leer más

“Así como los directores tienen una paleta de color con las que les gusta jugar para sus vídeos, yo tengo una paleta cromática pero de sonidos. Me considero un melómano y mi música es una fanesca de todos mis gustos”, explica.

El último show que dio en Quito fue el 13 de abril, en el evento de despedida del ecuatoriano- brasileño Menino Gutto. El ganador de La Voz Ecuador regresa a Brasil y por eso dio un concierto en el que interpretó el dúo que tiene con Zaly llamado Gatinha Minha.

Lo que espera del tour

Hablando de su gira, el quiteño asegura sentirse lleno de nervios por conectar con nuevo público y también por conocer al público extranjero que ha hecho en su comunidad digital.

“Todavía no tengo todos los detalles de la logística, pero eso me emociona también porque me gusta la aventura. Argentina es un público bastante pasional y espero que me

reciban con cariño”.