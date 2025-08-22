Despliegue militar en Colombia tras arremetida guerrillera que deja 18 muertos

La violencia se recrudece en el país, que vive su peor crisis de seguridad en la última década, a un año de presidenciales.

Integrantes de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) custodian locales comerciales afectados por la explosión, este viernes en Cali (Colombia).

Colombia reforzó las operaciones militares en dos regiones del país tras una nueva jornada de violencia guerrillera que dejó como saldo el jueves 21 de agosto de 2025 al menos 18 muertos y más de medio centenar de heridos.

RELACIONADAS Expresidente Uribe vuelve a la política tras quedar en libertad con mitin en Colombia

La mañana del jueves, guerrilleros derribaron un helicóptero y se enfrentaron a agentes de la policía en un ataque con fusiles y con un dron cargado con explosivos que dejó 12 uniformados muertos en una zona rural del departamento de Antioquia (noroeste).

En la tarde, un camión cargado con explosivos se estalló frente a una base aérea militar en Cali (suroeste), la tercera ciudad más poblada del país. Mató a seis civiles e hirió a más de 60, según el último balance de la Defensoría del Pueblo.

Las autoridades atribuyen los ataques a dos disidencias de las FARC, enfrentadas entre sí, que rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016 con el horrible de esa guerrilla.

El presidente izquierdista Gustavo Petro dijo a los medios, tras una reunión con sus ministros y la cúpula militar en Cali, que el ataque en esa ciudad fue "una reacción" de los rebeldes ante operativos en una zona cercana de cultivo de hoja de coca, conocida como el Cañón del Micay.

"Estamos enfrentando a una mafia internacional, con bandas armadas aquí", dijo Petro cerca de la medianoche del jueves. "El golpe a la población de Cali indudablemente es profundo, es brutal, es de terror", agregó.

Líderes políticos exigen al presidente de Colombia, Gustavo Petro, acciones contundentes contra los grupos armados ilegales.https://t.co/PM9t6uLeFL pic.twitter.com/zS0smR260Q — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 21, 2025

Policías mueven cilindros hallados en la zona del atentado tras una explosión en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez este jueves, en Cali (Colombia). EFE

Militarización y operaciones aéreas

El ataque registrado en el poblado de Amalfi (Antioquia), a unos 150 kilómetros de Medellín, fue atribuido a las disidencias bajo el mando de alias Calarcá. El escuadrón de policía que fue atacado trabajaba en una misión de erradicación de narcocultivos.

Una ola de ataques en Colombia deja al menos 13 muertos y 43 heridos Leer más

En ese departamento, "el ejército nacional desplegó a todas sus tropas" y reforzó las actividades policiales en la zona con artillería y operaciones aéreas, dijo la noche del jueves el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares.

RELACIONADAS Gobernadores colombianos acusan a Petro de vulnerar autonomía y frenar inversión

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ordenó de su lado el jueves la "militarización" de la tercera ciudad del país y un aumento de la vigilancia en sus principales accesos terrestres.

Por la explosión en esa ciudad, fueron guerrilleros responsabilizados al mando de alias Iván Mordisco.

"Aeronaves de la Fuerza Aeroespacial colombiana (...) realizan reconocimiento y monitoreo del área" cercana a la base militar objeto del ataque, agregó el general López.

El norte de Cali era un caos la tarde del jueves.

José Burbano, vecino de la zona, caminaba cerca del sitio cuando "de un momento a otro, estalló algo súper fuerte y todos hacia el piso", dijo a la AFP.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran en llamas vehículos, viviendas destruidas, personas heridas en el piso y gente que huye a resguardarse en medio del ruido de alarmas y gritos.

"Vinimos como a escudarnos un momento por acá en la esquina y volvimos a asomarnos a ver si podíamos ayudar (...), pero lastimosamente muchos afectados, muchos muertos, muchos heridos", lamentó Burbano.

La fiscalía anunció la captura de dos hombres "que habrían participado en la activación de los artefactos explosivos" en ese sitio.

El Presidente @PetroGustavo anunció que solicitará que las bandas de la Junta del Narcotráfico sean consideradas terroristas y perseguidas en cualquier lugar del planeta.



Además, el mandatario advirtió que las disidencias de Iván Mordisco, junto a los mal llamados ‘Clan del… pic.twitter.com/U7jwaXMqEt — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 22, 2025

Fotografía que muestra un vehículo afectado por una explosión, este viernes en Cali (Colombia). EFE

A puertas de las elecciones

La violencia se recrudece en el país, que vive su peor crisis de seguridad en la última década, a un año de las elecciones presidenciales.

Álvaro Uribe recibe boleta de libertad y convoca a un primer acto público Leer más

El 11 de agosto falleció el candidato favorito de la derecha, Miguel Uribe, tras sufrir un atentado a disparos en la cabeza en un acto público en Bogotá.

El acuerdo de paz de 2016 trajo un período de tranquilidad, pero expertos acusan al Estado de no haber llegado a los territorios donde operaban los rebeldes de las FARC, lo que facilitó la consolidación de otros grupos armados.

Desde que llegó al poder en 2022, Petro intenta negociar con todos los grupos armados pero la mayoría de los procesos están en un punto muerto.

Sólo avanzan las negociaciones con el Clan del Golfo en Catar, luego de varios intentos fallidos que iniciaron en 2023. También hay conversaciones con una pequeña escisión de la guerrilla ELN.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!