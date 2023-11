Este 16 de noviembre llega a la sala del Estudio Paulsen una obra inspirada en el famoso libro de Platero y yo, denominada Platero y nosotros. Un clásico de la literatura que ha enamorado a jóvenes y grandes lectores, siendo incluso el primer libro para algunos. Los años pasan, la adultez llega y algunos de aquellos niños ya no tienen la misma luz en su espíritu. Por eso, esta adaptación llevada a cabo por Lucho Mueckay está dirigida al público mayor.

Aquí se desmenuza el objetivo central de la poética obra original de Juan Ramón Jiménez. Este conjunto de recuerdos de infancia, de situaciones cotidianas y de anécdotas con su peludo amigo es contado por el narrador. Es una presentación multidisciplinaria, en la cual convergen danza, música y teatro.

EXPRESIONES conversó con el artista minutos antes de uno de los ensayos finales, ahora que ultiman detalles para su estreno este 16 de noviembre. En la puesta en escena lo interpreta el actor y docente mexicano Benjamín Cortés.

La obra se iba a estrenar en octubre, ¿qué modificó la fecha?

Es un montaje tan detallado y especializado, en la danza y la actuación, por lo que no nos dio el tiempo para llegar a octubre y nos tomamos más semanas para ajustar todos los puntos.

Esta obra tiene varias disciplinas. ¿Con cuál se desenvuelve más a lo largo de la misma?

Trabajé hace cerca de un año aquí en el Estudio Paulsen. Fue para la obra Una hora en la vida, de Stefan Zweig, luego nació la invitación para una audición y así quedé en este espectáculo. Aquí soy Juan Ramón, y tengo la parte más actoral y menos dancística de esta presentación.

Pero aquí es un Juan Ramón adulto. ¿Cómo cambia la perspectiva?

Es el regreso de Juan Ramón a su infancia, desde el recuerdo, la nostalgia, los niños de aquel entonces. Son varios años después, ¿si se nota, no? (en referencia a sus canas).

Sí se nota. ¿Son de verdad o parte de la magia del teatro?

No, no. Son mías. Todo es natural aquí.

Nació en Querétaro y lleva más de cinco años en Guayaquil. ¿Qué tanto tiene de Juan Ramón en su vida al estar alejado de su país?

¡Ay! Ha sido un texto que me ha movido mucho. Cuando yo era pequeño en la escuela me hacían leer este libro. Recuerdo que me emocionaba el burrito y las travesuras que hacían, pero ahora lo entiendo de otras formas. Ahora que lo leo 30 años después, analizo, interpreto y me doy cuenta de todo lo que me mueve como persona. Soy un migrante y recordar a amigos, parejas, familia, que se quedaron en mi tierra me ha movido mucho. La obra habla del retorno y el reencuentro.

Benjamín Cortés. Cortesía

La visión de Joaquín

¿Hay algún pasaje especial que le haya hecho sentir aún más conectado?

Son varios. El amigo, su cómplice es su burro y en mi caso, ahora me viene a visitar por primera vez mi amigo de la infancia. Pero en realidad, Platero somos todos. Es el de al lado, fuimos o somos el Platero de alguien. Es encontrar esa alma que te conoce bien.

¿Cómo es su rutina entre los ensayos y las clases en la universidad?

Tengo mi trabajo por la mañana y por la tarde estoy aquí en el teatro. También tengo otras funciones en estas fechas. Te cuento que no solo ha sido el ensayar, sino leer y reconocer el texto original y es muy trabajoso. Hay mucho diálogo aquí y la mayoría cae en mi personaje.

¿Qué similitudes hay entre esta adaptación y el texto original?

Lucho Mueckay y Carlos Ycaza han hecho un trabajo muy preciso y han tomado pasajes muy exactos.

Sinopsis:

Platero cobra una nueva vida y son los adultos quienes vibrarán con el mágico mundo que se recrea. En el teatro, la existencia se nutre de ese estado místico y desinhibido que se esconde o se adormece, pero que es esencial en la vida de la humanidad.

Funciones

Estreno: noviembre 16 de 2023 (hasta el 3 de diciembre).

Los jueves, viernes y sábados a las 20:00. Los domingos a las 17:00.

Elenco:

Benjamín Cortés

Steff Alarcón

Hanoi Mueckay

Daniel Ortega

Adrián de la Cruz

Música en vivo:

Nerio David

Dramaturgia y dirección:

Lucho Mueckay

