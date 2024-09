'La misma sangre', reencuentro de 'Ratas, Ratones, Rateros' vuelve a Quito

Tras 25 años de silencio, Salvador recibe una llamada. Al otro lado del teléfono, preso, está su primo, Ángel. Es una llamada incómoda. La última vez que se vieron frente a frente, en 1999, las cosas no salieron como las habían planificado. En su lugar, Ángel huyó con el botín que habían robado, dejando a su pariente con un problema legal encima y el dolor de haber perdido a su padre.

Sin embargo, la sangre llama, y la llamada tiene de trasfondo un contexto más fuerte que el rencor: el amor. La abuela, aquella que los unió por primera vez, ha muerto. Entonces, pese al pasado los primos se reencuentran en la celda de Ángel, mientras al interior de la penitenciaria se cuece el odio.

Así arranca 'La misma sangre', secuela teatral de la afamada película 'Ratas, ratones, rateros' de Sebastián Cordero. La obra se estrenó en mayo en la capital ante auditorios llenos y luego continuó su gira por Cuenca, Manta, Portoviejo y Guayaquil.

Ahora, por pedido del público, la pieza dirigida por Sebastián Cordero e interpretada por Carlos Valencia y Marco Bustos vuelve a Quito, esta vez a El Teatro del centro comercial Scala, en Cumbayá.

La historia se da en el contexto de las masacres carcelarias que vivió el país. Diego Torres

Un esperado regreso

Desde su triunfal estreno en 1999, 'Ratas, Ratones, Rateros' fue un éxito de taquilla y aun ahora continúa siendo una de las películas ecuatorianas más vistas de todos los tiempos. Pese a su éxito, el director Sebastián Cordero no pensó nunca en hacer una secuela, aunque con los años sí se preguntó qué podrá haber sucedido con sus personajes.

“Siempre dije que no iba a ver otro Ratas, que no iba a hacer otra película. Pero con el paso de los años sí me pregunté varias veces qué pudo haber pasado con Ángel y Salvador después de ese cierre tan abierto. La idea de llevar una secuela al teatro sí me atraía porque era más libre y más efímera. Te da más libertad para crear, no te encadena. Me pareció que si iba a darse este reencuentro, tenía que darse así”, le dijo a EXPRESO.

Y es que, en los últimos años, tras dejar a un lado la ficción cinematográfica, Cordero se ha dedicado al cine documental y también al teatro, llevando a escena la impactante versión inmersiva de su filme 'Rabia' en 2019 y ofreciendo en 2023 'Sin salida', una adaptación de un clásico de Jean-Paul Sartre.

La propuesta atrajo a los actores Carlos Valencia y Marco Bustos, quienes dieron vida a los icónicos Ángel y Salvador. Pero ellos aseguran que, a diferencia del cineasta, nunca pensaron en qué pudo haber sucedido con sus personajes.

“Para mí, el cierre de la película fue el cierre de Ángel. No volví a pensar en él ni a pensar en qué le había pasado o dónde se había ido. Quedó ahí. Sin embargo, cuando hablamos sobre la posibilidad de ir armando este proyecto, ahí ya lo pensé, porque el contexto que estamos viviendo da para pensar en Ángel y en qué haría”, comentó Valencia.

A través de la improvisación, los actores y el director esbozaron el guion, que arranca con el fallecimiento de la abuela de los primos, a los 90 años, y con un pendiente: la resolución del testamento de la anciana.

Sin embargo, no todo está en el pasado. Aunque Ángel está bien conectado en el penal y lleva una vida de lujo, la violencia empieza a colarse en la vida cotidiana de los presos. Una aterradora situación que parece borrar la línea entre la realidad y la ficción.

“No queríamos que la obra existiera en un vacío. Tenemos una narrativa social que no estamos asimilando y que nos pareció importante incorporar en esta historia", agregó Bustos.

Las funciones de 'La misma sangre' se llevarán a cabo del 26 al 29 de septiembre de jueves a sábado a las 19:00 y el domingo a las 18:00. El costo de ingreso es de $ 25.

