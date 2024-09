‘Toroboro’, un díptico documental sobre la Amazonía

El antropólogo Ima Fabián Nenquimo ha vuelto de visita a Quito, desde Francisco de Orellana, El Coca para ver una película en la que se cuenta una parte de la historia de la Amazonía. La mañana previa al estreno, usa unos collares del pueblo Wuaorani en los que resaltan los colores rojo y negro y busca en su Tablet la cuenta de Instagram del documental ‘Toroboro: La Historia de las plantas’, del director Manolo Sarmiento. Ambos, en compañía de una decena de personas que dieron sus testimonios durante el rodaje subieron al escenario del Teatro Capitol, en la noche, para inaugurar el festival Encuentros del Otro Cine 2024.

En 1995, cuando Nenquimo era adolescente, los botánicos Carlos Cerón y Consuelo Montalvo, entraron a Quehueri-Ono, en la selva para investigar y recoger muestras de las plantas, con sus nombres. El legado se mantenía en la oralidad. “Los ancianos sabían todos los nombres de las plantas, maderables, frutales”, recuerda Nenquimo sobre el trabajo de traducción que hizo durante esa incursión. Y, luego, como colaborador en el rodaje.

En 2017, Sarmiento visitó con el equipo de filmación al sabio Genwa Caiga, el informante más anciano del Instituto de etnobotánica, al interior del Bloque 16 del Parque Nacional Yasuní. En una de las escenas, durante la entrevista con el sabio que tenía más de cien años, uno de los traductores del filme, Freddy Nampa, confirma que hay palabras que no se pueden traducir al español. Son de un “lenguaje científico waorani” a través del cual se guardan los saberes y nombres de las plantas.

El filme recoge la historia de la comunidad y sus saberes ancestrales. Cortesía

Toroboro: el nombre waorani del Río Napo

En la pequeña biblioteca de un hotel ecológico, cerca del río Shiripuno, Sarmiento había encontrado el libro ‘Etnobotánica de los Huaorani de Quehueri-Ono’, de Cerón y Montalvo, y decidió proponerles a esos científicos que volvieran a incursionar en la selva, 25 años después del estudio a través del cual estudiaron 625 especies de árboles, con su nombre en wao-tededo y sus utilidades. “Alimento humano y/o animal, fibras, maderas, medicinas, pinturas, tinturas, juguetes, adornos”, enumera el cineasta en un post reciente. “Genwa, ‘Padre de serpiente’, se enfocaba en plantas medicinales, especialmente arbóreas bajas, para frenar la picadura de serpiente X”, recuerda Ima Nenquimo. Los padres de este antropólogo, autor de varios libros sobre su comunidad, viven en Quehueri-Ono.

El director Manolo Sarmiento durante la inauguración de la edición 23 del Festival EDOC, en el Teatro Capitol. Cortesía

El nombre de esta comunidad significa Río de los caníbales. “Se cuenta que antes, por la rivera, caminaban nómadas, una tribu que iba río abajo, no con frecuencia, a cazar y comer”, dice Nenquimo. Pero no se trata de las comunidades no contactadas, Tagaeri-Taromenane, sobre quienes escribió el libro ‘Guerreros de la selva’. “Gracias a ellos, a su resistencia el despojo del Río Napo no fue total, hay áreas de conservación para rituales, cacería y estas plantas”.

El sabio waorani Genwa Caiga murió un mes después de la entrevista que le hicieron para el documental. Está sepultado en Gabarro, donde nació. En Yasuní.

Dos rodajes ‘en paralelo’

Los archivos de la recolección de firmas del colectivo Yasunidos y el registro de su lucha para impedir la explotación del Bloque ITT completan el díptico que propone Manolo Sarmiento. La segunda película es ‘Toroboro: La Consulta Popular’. César Nihua y Yolanda Omaca se encargaron de la traducción del waorani, “una lengua llena de símbolos”, dice el director que estrenó ambas obras el sábado. “Las frases se prestan para varios significados, con los cantos que entona Genwa había interpretaciones entre los traductores. Fue una polémica”, sonríe.

Para entrar a la comunidad Gabarro (Bloque 16), donde el sabio centenario llegó a vivir sus últimos días, tuvieron que pedir permiso a Repsol YPF. “Fue la visita más remota que hicimos”, recuerda Sarmiento tras responder preguntas en una rueda de prensa en el Cine Ochoymedio. “La nomenclatura de las plantas waorani está ligada a la experiencia que puedas tener con ellas: la pepa que come el mono araña, la hoja que cura la picadura de hormiga. Luego la han unificado con nombres de quienes llegaron, pero la experiencia vital es lo que Nampa llama nombre científico waorani”.

Durante una de las cuatro visitas (dos fueron para investigar) hechas durante el rodaje, hubo una que duró cinco días, tres de los cuales la docena de personas del equipo técnico estuvo internada en la selva. Un esfuerzo que refleja el trabajo de los botánicos. “Creí que iba a ser una película sobre plantas” solamente, comenta Sarmiento, pero unos sismos provocados en Quehueri-Ono, días antes de que llegaran las cámaras es una más de varias casualidades que vivieron para retratar esa parte del Oriente.

Las próximas funciones serán en la Sala Alfredo Pareja CCE el 22 de septiembre.

