La Mofle debuta como Tronchatoro en el musical Matilda en Guayaquil

Por primera vez, el aclamado musical Matilda, basado en el clásico literario de Roald Dahl, se presenta en Guayaquil con sus últimas funciones programadas para los días 21 y 22 de diciembre en el Teatro Centro de Arte. Este montaje, dirigido por Jaime Tamariz bajo la producción de Daemon Producciones, reúne a destacados talentos, como Maríale Aizpurúa, Cristina Alcívar, Francisco Pinoargotti, Luciana Guschmer, Claudia Camposano y, lo más llamativo, La Mofle en el papel de Tronchatoro.

Lo peculiar de esta adaptación es que no es Flor María Palomeque quien interpreta al icónico personaje, sino La Mofle, su hilarante alter ego. En esta propuesta, Tamariz ha decidido que sea el personaje quien cobre vida sobre el escenario, manteniendo su esencia humorística y al mismo tiempo añadiendo un toque de villanía que promete cautivar al público.

Matilda, una obra con sello local



Jaime Tamariz, director del musical, confesó su fascinación por la obra, que ha tenido la oportunidad de disfrutar en Broadway y Madrid. “Siempre he sido fanático de Matilda. Quería agregarle algo especial, algo nuestro, y eso lo logran los artistas con su personalidad y talento. La gran sorpresa es Tronchatoro, interpretada por La Mofle. Es un experimento escénico que tenía ganas de hacer, y está funcionando excelente”, explicó a EXPRESIONES.

Tamariz reveló que el casting para el papel de Tronchatoro fue un proceso particular. Aunque en producciones internacionales el personaje suele ser interpretado por un hombre, la elección de La Mofle le pareció perfecta. “Le aporta un punto de humor importante, pero también logra transmitir ese temor que el personaje genera. Es un balance que sorprenderá a todos”, añadió.

Luciana Guschmer debuta como actriz de teatro en este musical interpretando a la maestra Miel. KATHERINE ARGUDO

La Mofle: de musa a villana



En su estilo único, La Mofle también compartió su experiencia al asumir el papel. “Jaime siempre quiso que yo sea parte del musical. Primero pensó en mí para ser Matilda, pero por temas de edad no dio. Luego llegó Tronchatoro, y me fascinó porque es un personaje que me permite ser mala, mandar a los amarillentos y poner orden. Ya se ha perdido eso en las escuelas. ¡Ahora hasta llevan celulares! Si me contratan, les aseguro que todo vuelve a estar en su lugar”, comentó entre risas.

El público puede esperar un show cargado de humor, música y grandes interpretaciones, donde el personaje de Tronchatoro, rebautizado como "Troncha Mofle", promete ser el centro de atención. Además, las coreografías y canciones, que forman parte de esta mágica historia sobre una niña que usa su ingenio y poderes para cambiar su realidad, no dejarán indiferente a nadie.

Un elenco que combina experiencia y frescura



La producción también destaca por incluir tanto figuras consolidadas como nuevos talentos. Luciana Guschmer, por ejemplo, interpreta a la maestra Miel, y Tamariz resaltó la importancia de dar estas oportunidades: “Es vital que los nuevos talentos tengan espacios para crecer. Luciana y el resto del elenco han trabajado arduamente para estar a la altura de este musical”.

Sobre su participación, Luciana compartió su experiencia como actriz debutante en el teatro: “Lo más especial de este proyecto ha sido compartir con los niños, a quienes adoro con todo mi corazón. Además de estar rodeada de gigantes talentos, ha sido increíble vivir esa conexión, no solo en la obra, sino también en la vida real”.

