Melania Trump: El misterioso sombrero tiene una razón

La modelo eslovena Melania Trump está viviendo, por segunda ocasión, la atención mediática global tras convertirse en primera dama de Estados Unidos. Este hecho la pone nuevamente en la posición de fashionista mundial, a la cual siempre ha pertenecido pero con sus propios códigos y protocolos.

Por eso, no es una ‘first lady’ muy tradicional, aunque el buen gusto esté de su lado. Lo que luce siempre tiene una intención, en especial el sombrero de ala ancha que, en el cambio de mando de su esposo, dejaba su mirada a la imaginación.

¿Qué significa? Lo develaremos.

Esta no es una elección al azar, y menos para una veterana de la moda, a quien las grandes pasarelas marcaron su vida. Este 20 de enero, acompañó a su esposo al acto religioso y la ceremonia política por el la investidura y al posterior cóctel.

Fue en 1998 cuando conoció a Donald Trump, en una fiesta de la Semana de la Moda de Nueva York. La pareja se casó en 2005 en una ceremonia que atrajo la atención de la prensa global. En 2006, obtuvo la ciudadanía estadounidense, el mismo año en que nació su hijo, Barron Trump.

Sobriedad distante

“Su atuendo y estética ha llamado la atención de los medios especializados en moda y de los más generalistas”. Así inicia su explicación sobre el atuendo de Melania la asesora de imagen ecuatoriana Alejandra Salas.

Lo monocromático da la impresión de elegancia y pulcritud. “Es un outfit muy sofisticado en todo su conjunto, de elegancia atemporal y muy estructurado”, explica.

La esposa de Donald Trump llevó un atuendo de Adam Lippes, un diseñador independiente, compuesto por un abrigo y falda de seda y lana. La obra de este creativo se distingue por sus cortes impecables, telas de alta gama y una paleta de colores que combina tonos neutros con acentos sutiles. Sus colecciones a menudo reflejan su amor por el arte y la arquitectura, incorporando líneas limpias y detalles que transmiten una sensación de elegancia sin esfuerzo. En definitiva, la opción perfecta para lo que quería reflejar la exmodelo, que fue mezquina con sus ojos en esta investidura presidencial.

Melania Trump en la ceremonia de posesión de Donald Trump RON SACHS / POOL

Llevar sombreros es ya una tradición

“El uso de los sombreros es hasta cierto punto histórico, puesto que es habitual que en las investiduras presidenciales estadounidenses las primeras damas los lleven. Pero este sombrero, por su color y líneas rectas le da un aire misterioso”, explica la experta.

La asesora de imagen lo contrapone al usado por Jackie Kennedy, llamado pillbox, que es pequeño, redondo, de bordes altos y sin ala. Lo que da la sensación de cercanía y amabilidad, todo lo contrario al que portó Melania.

“El que llevó la actual primera dama refleja algo de misterio y también ha provocado un montón de memes”.

Para el consultor de moda mexicano Manu Castillo, el estilo por el que optó Melania la mantuvo distante y fría. En esta decisión acota que al dejar oculto sus ojos, que son tan importantes en el lenguaje no verbal e imagen personal, hay una intención y no es al azar. “Melania da entender que está en un puesto que ella no quiso y que tampoco pidió”.

Cabe entender también que la actual primera dama suele mostrar una estética old money y tal parece que la mantendrá, con sus propios protocolos, durante los próximos seis años de mandato.

Lo que dijo el diseñador del traje de Melania Trump

“La tradición de la investidura presidencial encarna la belleza de la democracia estadounidense, y hoy tuvimos el honor de vestir a nuestra primera dama, la señora Melania Trump”, expresó Adam Lippes en un comunicado. “El conjunto de la señora Trump fue elaborado por algunos de los mejores artesanos de Estados Unidos, y me enorgullece enormemente mostrar este trabajo al mundo”.

Eric Trump, Jared Kushner, Ivanka Trump y Donald Trump Jr. CHIP SOMODEVILLA / POOL

Ivanka, más cercana

La hija de Donald Trump recordó a los royals con este atuendo verde de dos piezas, de la marca Dior. En internet han nombrado a este vestido como Verde Gilead, por la similitud en referencia a la ficticia República de Gilead de la novela distópica que escribió en 1985 Margaret Atwood, El cuento de la criada, serie que transmite HBO.

Priscilla Chan,Mark Zuckerberg, Lauren Sanchez y Jeff Bezos. SHAWN THEW / POOL

Los Zuckergerg - Bezos

Los dos empresarios tecnológicos más importantes de Estados Unidos estuvieron sentados uno al lado del otro.

Mark Zuckergerg (Meta) y Jeff Bezos (Amazon) y sus esposas escogieron colores muy similares para esta posesión. Todos con los tonos de la bandera estadounidense, azul, blanco y rojo en diferentes tonalidades.

La periodista Lauren Sánchez, y actual novia de Jeff, es de familia migrante mexicana. Ella no cumplió todo el protocolo. “Su traje escotado llevaba por dentro un corsé. Se supondría que para el tipo de eventos no es el adecuado”, explica. Y supo llamar la atención. Hay un vídeo que se viraliza por ahí en el que Bill Clinton está muy pendiente de su traje.

Carrie Underwood apropiada para cantar

Carrie Underwood estuvo a la altura del encuentro. Pese a la falla técnica, la cantante de country supo desarrollar su intervención musical frente a los empresarios y políticos más importantes de Estados Unidos y el mundo. También fue apropiada en la elección de su atuendo. Alejandra Salas afirma que el color y los detalles del vestido, que le daban forma a su figura, fueron los más apropiados. “Guardó el protocolo y supo lucirse”, señala la experta.

Lavinia Valbonesi y su esposo. Internet

Lo que llevó Lavinia

Lavinia Valbonesi, primera dama de Ecuador, también fue parte del evento.

Su vestido es una creación del diseñador belga Pieter Mulier. Este atuendo de cuello alto y detalles ruchados de color menta claro, fue complementado con accesorios más bien discretos.

Las piezas de joyería son de Gorffin, y en ellas se lucen diamantes y zafiros.

Para cubrirse de las bajas temperaturas, llevó un abrigo de lana del diseñador francés Jacquemus, mientras que en su mano llevaba una cartera Hermès Kelly Pochette Vert Comics de color blanco.

