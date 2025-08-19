Violento ataque en Santo Domingo: seis detenidos tras operativo policial

Las autoridades incautaron una subametralladora con ocho cartuchos, una pistola con cinco cartuchos, una balanza

Familiares y allegados de los fallecidos llegan a la morgue de Santo Domingo en busca de información.

La Policía Nacional informó la aprehensión de seis personas presuntamente implicadas en un hecho violento ocurrido la madrugada del domingo 17 de agosto en un billar de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde siete personas fueron asesinadas en un ataque armado.

Los detenidos fueron identificados como Elvis, Francis, Diana., Joel, Carlin y Jordan, y fueron capturados durante operativos realizados en los sectores Los Unificados, Nueva Santo Domingo y Cooperativa 30 de Junio. Según la coronel Beatriz Benavides, comandante de la zona, una de las personas aprehendidas tiene antecedentes penales por extorsión.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron una subametralladora con ocho cartuchos, una pistola con cinco cartuchos, una balanza, una motocicleta y varias dosis de sustancias sujetas a fiscalización. La línea investigativa apunta a una disputa territorial entre organizaciones delictivas como posible causa del ataque.

Este es el lugar donde murieron al menos 7 personas a manos de atacantes con armas de fuego. GUSTAVO GUAMAN / EXPRESO

Fiscalía inició el proceso legal contra los seis detenidos

La Fiscalía inició el proceso legal correspondiente, mientras se analizan los indicios para determinar la responsabilidad de cada implicado. En paralelo, dos personas adicionales fueron detenidas en el sector El Paraíso tras una persecución policial.

Este hecho se enmarca en una escalada de violencia que afecta a varias provincias del país. Entre enero y junio de 2025, Ecuador registró 4.619 homicidios, un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024 1. En respuesta, el Gobierno mantiene la declaratoria de “conflicto armado interno” contra las bandas criminales, catalogadas como grupos terroristas.

