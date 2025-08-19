Policía con prisión domiciliaria tras hallazgo de 600.000: ¿Qué se sabe del caso?

Un juez dictó arresto domiciliario por lactancia para la agente policial en servicio activo Yomaira, detenida junto a su pareja, Hernán, tras el hallazgo de una maleta con 600.000 dólares en efectivo en su residencia. La Fiscalía General del Estado informó que ambos fueron procesados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

(Te invitamos a leer: Operativo en La Aurora termina con hallazgo de 600.000 dólares: esto se sabe)

El magistrado ordenó prisión preventiva para Hernán, en atención a la solicitud del Ministerio Público. La detención se produjo en una urbanización privada de la provincia de Guayas, durante un operativo en el que se incautaron también tres vehículos, una motocicleta, once teléfonos celulares, tres computadoras y un chaleco antibalas.

Según el reporte oficial, ninguno de los detenidos pudo justificar la procedencia del dinero, compuesto por billetes de 100, 20 y 10 dólares. Por disposición judicial, el monto fue transferido a una cuenta de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.

RELACIONADAS Policía Nacional asumirá control total del CRS Cotopaxi con 650 efectivos

El dinero decomisado estaba dentro de una maleta en una vivienda en La Aurora. Cortesía

Provincia del Guayas es una de las zonas más afectadas por el crimen organizado

La provincia de Guayas se mantiene como una de las zonas más afectadas por el crimen organizado en Ecuador. En respuesta a la creciente violencia, el Gobierno elevó en 2024 la lucha contra las bandas delictivas a la categoría de “conflicto armado interno”, clasificando a estos grupos como organizaciones terroristas.

(Además: Operativo masivo en Daule tras matanza en La Aurora: esto fue lo que ocurrió | VIDEO)

Ecuatoriano con orden internacional de captura es arrestado en EE.UU. por robo Leer más

El ministro Reimberg advirtió que el Ministerio del Interior denunciará a jueces que favorezcan a procesados por delitos graves, y reiteró que se mantendrán vigilantes ante la actuación judicial en este caso. “Es una cifra que llama la atención”, expresó, al tiempo que pidió celeridad en las investigaciones para determinar el origen de los fondos.

El operativo dejó un total de 19 detenidos en Daule, Playas y Naranjal, y se incautaron armas de fuego, drogas, vehículos, chalecos antibalas, teléfonos móviles y otros elementos vinculados a actividades ilícitas.

¿Quieres leer contenido de calidad sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!