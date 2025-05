Festival de Cannes 2025: Halle Berry revela por qué cambió su vestido prohibido

Luego de que Halle Berry declarara todo su apoyo al código de vestimenta impuesto por los organizadores del Festival de Cannes, muchos ojos se posaron sobre ella. La actriz había anunciado que, para cumplir con lo estipulado, se veía en la obligación de modificar su outfit inicial a último momento, dejando para otra ocasión el que había planificado para la gala inaugural, el 13 de mayo.

Y no defraudó. A pesar del cambio en sus planes, pisó con fuerza la alfombra roja y la llenó del glamour al que nos tiene acostumbrados. Así demostró que no es necesario mostrar de más para llamar la atención. Porque siempre queda el elemento sorpresa.

Cannes y su nuevo código de vestimenta

Recientemente, el Festival de Cannes tomó una decisión que despertó muchos comentarios: cambiar el código de vestimenta. Pero ¿en qué consiste?

En primer lugar, por la alfombra roja no podrán desfilar famosas con atuendos demasiado reveladores, pues la desnudez está estrictamente prohibida. También se restringen las prendas muy voluminosas, especialmente aquellas con cola, que dificulten la circulación o la organización dentro de las salas.

Según el sitio web oficial del festival, las medidas fueron tomadas por “razones de decencia”, alineadas con la legislación francesa y con el fin de mantener el orden en uno de los eventos más importantes del mundo del cine.

El uso del calzado también generó debate. Durante mucho tiempo, Cannes fue criticado por supuestamente obligar a las mujeres a utilizar tacones altos. Muchas actrices protestaron: Cate Blanchett, Isabelle Huppert y Julia Roberts lo hicieron quitándose los tacones frente a las cámaras.

En esta edición, están permitidos “zapatos o sandalias elegantes con o sin tacones”, un detalle que dejó satisfecha a la presidenta del jurado, Juliette Binoche, quien comentó entre risas que lo decía por “experiencia”, calificando el cambio como “una muy buena idea”. Quedan fuera los zapatos deportivos, a pesar de la comodidad que ofrecen.

La organización asumió el derecho a negar la entrada a quienes no cumplieran con el nuevo protocolo, algo que, al parecer, no se cumplió a rajatabla, pues hubo casos como el de la actriz china Wan Qianhui, quien apareció con un voluminoso vestido blanco con cola, y el de la modelo Heidi Klum quien apareció con un magnífico vestido rosado.

La actriz china Wan Qianhui durante la inauguración de Cannes 2025 y la premiere de la película francesa 'Partir un jour'. EFE/EPA/MONICA SCHIPPER

Heidi Klum en la inauguración de Cannes 2025 y la premier de Partir un jour. EFE/EPA/MONICA SCHIPPER

Halle Berry, de Gaurav Gupta a la elegancia ajustada

Halle Berry explicó que ella tenía previsto usar “un vestido increíble del modisto indio de vanguardia Gaurav Gupta" que no pudo usar esa noche, "porque tiene una cola demasiado grande”, según declaró a Variety. Y añadió: “No voy a romper las reglas. La parte de la desnudez probablemente también sea una buena regla”.

Pero no defraudó. No solo por acatar lo establecido, sino porque brilló con dos looks que llamaron la atención desde el primer momento.

Para la cena privada con la que se dio inicio al festival, eligió un conjunto total black con top de flecos, pantalón de vestir y tacones. Para la sesión fotográfica del jurado, apareció con un conjunto de chaqueta y falda con volantes, complementado con unos hermosos tacones de la firma Chanel.

La escritora Leila Slimani, la actriz Halle Berry, la actriz y presidenta del jurado Juliette Binoche, la actriz Alba Rohrwacher y el director Payal Kapadia. EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Carlos Reygadas, Payal Kapadia, Dieudonne Hamadi, Jeremy Strong, la presidenta Juliette Binoche, Alba Rohrwacher, Leila Slimani, Halle Berry y Hong Sang-soo, miembros del jurado EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

