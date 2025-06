Mafalda: “Paren el mundo que me quiero bajar”, una voz necesaria en inglés

La icónica Mafalda, creación del humorista gráfico argentino Quino, ha trascendido fronteras y generaciones con sus agudas observaciones sobre la humanidad y la política. Ahora, esta niña de seis años que detesta la sopa y ama la democracia, da un salto significativo al ser publicada por primera vez en inglés, llevando sus incómodas pero atemporales preguntas a un nuevo público global.

The New York Times publicó una extensa nota titulada “Mafalda, la heroína de cómic argentina con opiniones muy firmes, llega a Estados Unidos”, en la que presenta el significado de esta edición, incluyendo opiniones de Ricardo Liniers Siri. El ilustrador y humorista argentino define a Mafalda como: “Es Charlie Brown con socialismo”.

La llegada de Mafalda al mundo angloparlante es más que una simple traducción; es la introducción de una voz disidente y rebelde en un momento de polarización global. Como lo ha señalado The New York Times, su publicación en inglés no podría llegar en un momento más oportuno.

Mafalda apareció por primera vez en el periódico argentino "Primera Plana", aunque la tira no fue publicada regularmente en este medio. Posteriormente, se consolidó como tira cómica en el diario "El Mundo" en 1965, donde alcanzó una mayor popularidad y comenzó a ser publicada de forma más constante por 9 años seguidos.

El proyecto de traducción

Fundada en 2017, Elsewhere Editions es un sello de Archipelago Books especializado en literatura infantil traducida. La editorial ha construido un catálogo diverso de libros ilustrados provenientes de distintas partes del mundo. La publicación de Mafalda marca su primera incursión en el ámbito de los cómics, lo que resalta la importancia y el carácter ambicioso del proyecto.

Todo comenzó cuando Jill Schoolman, editora responsable de Archipelago, descubrió Mafalda durante un viaje a Buenos Aires en 2011.

Desde entonces, inició un largo proceso para obtener los derechos de publicación en inglés, una gestión que finalmente se concretó a fines de 2022.

La traducción al inglés de Mafalda está a cargo de Frank Wynne, un escritor y traductor irlandés muy reconocido, con una vasta trayectoria en la traducción literaria y experiencia previa en la edición de cómics.

Wynne también tuvo una experiencia temprana con Mafalda, habiendo trabajado en traducciones no oficiales de la obra en el pasado.

El proyecto actual consiste en una colección de cinco volúmenes de tapa dura, con 120 páginas cada uno, que se publicarán de manera progresiva, comenzando este mes de junio.

Estos volúmenes llevarán a los lectores angloparlantes a explorar la crítica social y política de Quino a través de los ojos de Mafalda, manteniendo la esencia del original y respetando las particularidades culturales de la obra.

Sus icónicos personajes

Desde su creación en 1964, Mafalda no solo ha sido una tira cómica, sino una reflexión profunda sobre los problemas sociales, políticos y humanos de su tiempo. La protagonista, una niña curiosa y progresista, se enfrenta a un mundo lleno de injusticias, guerras y desigualdades.

En cada tira, Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, planteaba temas como la paz, la política, el consumismo y el rol de la mujer, con un agudo sentido del humor que hacía que las críticas no solo fueran profundas, sino también divertidas.

Mafalda no está sola en sus reflexiones. Junto a ella, varios personajes aportan diferentes perspectivas sobre el mundo. El soñador Felipe, la chismosa Susanita, el joven capitalista Manolito y el rebelde Miguelito, un grupo de amigos que refleja la confusión y la apatía de muchos adultos, tanto en los años de su primera publicación como en la actualidad, 60 años después.

Desde su debut, se convirtió en un fenómeno cultural, no solo en Argentina, sino en muchos otros países de habla hispana, y más tarde en todo el mundo. Las historias de este personaje rebelde han sido publicadas en periódicos y revistas de todo el mundo y han sido traducidas a veintiséis idiomas antes de esta edición completa en inglés.

