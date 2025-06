Gian Marco: ¿Cuándo se presenta el cantante peruano en Ecuador?

En noviembre del año pasado, mientras realizaba la gira Mi vida en sol mayor, su presentación más íntima y descarnada hasta entonces, el cantante peruano Gian Marco se vio obligado a detenerse. Un repentino quebranto de salud lo llevó a ser internado durante una semana en una clínica limeña. Luego llegaron las malas noticias: una dolorosa infiltración en la columna y meses de rehabilitación física lo mantendrían alejado de los escenarios hasta 2025.

Ahora, ya recuperado, el artista asegura estar emocionado de reencontrarse con su público a través de una nueva gira, que comenzó en Perú y que llegará a Ecuador el próximo 19 de junio.

“Fue frustrante perder la movilidad de mi pierna izquierda. Tuve dos infiltraciones, el proceso fue largo, pero la frustración más grande fue dejar de trabajar”, señaló en una entrevista.

Agregó, no obstante, que nunca perdió la fe en su pronta recuperación. “Soy fiel creyente en la sanación a través de las energías, de las vibraciones y de hablarle a tu cuerpo. Siempre supe que, poniéndole toda la concentración y esfuerzo, me iba a sanar”.

A meses de completar un delicado proceso de rehabilitación física en Estados Unidos, afirma estar completamente recuperado y con renovados bríos para cantarle a su audiencia algunos de sus temas más conocidos, entre ellos Te mentiría, Canta corazón y Si me tenías.

“No imaginan la emoción que siento de volver a Ecuador y de encontrarme con mis fans ecuatorianos”, ha indicado.

El músico se presentará el jueves 19 de junio en el Teatro San Gabriel de Quito, el viernes 20 de junio en el Centro de Convenciones de Guayaquil y el sábado 21 de junio en el Teatro Carlos Cueva Tamariz de Cuenca.

Una mirada al pasado

Durante los dos años previos a su quebranto de salud, el cantante trabajó en Mi vida en sol mayor, un recital en formato teatral que combina música en vivo con relatos y reflexiones sobre los momentos más significativos de su vida personal y profesional.

La propuesta, explicó, nació primero como un proceso de escritura en el que profundizó en temas como su infancia, su amor por la música, la paternidad, el duelo, la fama y los sueños. “La gente siempre me preguntaba por qué no hacía un show unipersonal, y eventualmente nació la idea, junto a mi equipo, de llevar mi historia, mi vida, a un formato más teatral”, ha indicado.

Para ello, sin embargo, consideró necesario un ejercicio de honestidad familiar. Se sentó con su madre a conversar sobre los fragmentos que incluiría en el espectáculo. “Hay cosas que no mencionarías en una entrevista, pero en un unipersonal sobre tu historia sí. Entonces, cuando ya tenía el guión, le leí la obra a mi mamá para preguntarle si había algún problema con lo que estaba compartiendo”, recordó.

La propuesta tuvo gran acogida entre sus seguidores y fue lo primero que retomó cuando pudo volver a los escenarios.

“Estoy profundamente agradecido por todo lo que este show ha significado para mí”, afirmó. Por ahora, el espectáculo se realiza en paralelo a sus conciertos regulares, entre ellos, los que dará en el país.

Un legado musical

Pese a las complicaciones médicas que enfrentó, el artista también recibió una enorme alegría: nominaciones a los últimos premios Latin Grammy en dos categorías -Mejor Álbum de Pop Tradicional, por Aún me sigo encontrando, y Canción del Año.

Y aunque no resultó ganador, afirmó que sintió una gran satisfacción al compartir esa experiencia con su hija Nicole Zignago, quien fue nominada en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop por su trabajo Escrita.

“Es un regalo poder compartir mi carrera con mis hijos”, expresó. Señaló que, al igual que Nicole, sus otros hijos, Fabián y Abril, también se dedican a la música, aunque estos últimos aún están en proceso de consolidar sus respectivas carreras.

El cantante peruano tiene 17 discos en su extensa trayectoria. Cortesía Gerardo Marín

Ha dicho sin embargo, que su posición en la industria no ha influido en el desarrollo profesional de ninguno de ellos, especialmente en el caso de Nicole, quien ha preferido construir su camino de manera independiente.

“Así como cuando yo empecé era ‘el hijo de Regina Alcóver y Joe Danova’, Nicole, al comenzar, era ‘la hija de Gian Marco’. Es un peso con el que tuvo que cargar. Sin embargo, todo lo que ha logrado, lo ha conseguido por sí misma y se lo ha ganado a pulso. Yo no me meto, a menos que ella me pida un consejo”, comentó.

