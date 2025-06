La Rola: “Los manabas tenemos una forma particular de decir las cosas”

Muchas veces los reporteros que cubrimos la escena musical nacional cometemos el error de apuntar nuestra mirada solo a Quito y a Guayaquil, lo que puede generar la percepción errónea de que en otros puntos del Ecuador no pasa nada.

Pero un sinnúmero de diversas propuestas surgen constantemente en todo el país, para todos los gustos y estados de ánimo. Y es nuestra tarea como medio de comunicación darlas a conocer a las grandes audiencias.

Nuestro invitado de esta semana es Julián Vera, cantante de la banda portovejense de rock La Rola, con quien sostuvimos un diálogo que abordó no solo su trayectoria, sino que se extendió por la tradición musical de la provincia manaba, rica y polifacética, además de sus conexiones con otras escenas del país.

Ellos se encuentran a punto de lanzar su nueva canción, en colaboración con el músico guayaquileño Héctor Napolitano, a quien consideran uno de sus referentes y el artista ideal para dar vida a esta nueva composición.

Y tanto Viejo Napo como La Rola tendrán la oportunidad de estrenarla en vivo en el festival Valle Sonoro, gestionado por la banda y que este año tendrá su cuarta edición. Y aunque no ha sido posible realizarlo con la frecuencia que ellos quisieran, este año contará con dos invitados de Guayaquil y dos de la región Sierra, además de grupos de la escena manabita.

Con ellos estarán Los Pescados (otro representante de la escena rock portovejense), Ricardo Pita y Maki Navaja (por parte de Guayaquil), Delirio (de Quito, grupo del bajista de Descomunal, Miguel Vinueza) e Iris (de Otavalo). La cita es en Crucita este sábado 14 de junio, en 080 West, 'venue' al frente del mar.

Manabí es una fuente de muchísimas propuestas artísticas de todo tipo.

Manabí, y particularmente Portoviejo, siempre se ha caracterizado por tener una base cultural muy profunda, no solo en el rock and roll. Portoviejo ha sido la cuna de muchos proyectos que atraparon la atención de otros artistas del país. Muchas bandas siempre querían venir acá a Portoviejo, a Manabí. Y eso porque creció y está creciendo algo acá...

Aunque muchas veces no se lo valore ni difunda en su justa medida.

Sí. Pese a que a nivel país a veces ni siquiera nos miren a ver, pero acá sí ocurren muchas cosas y hay muchas propuestas artísticas. Entonces creo que es una buena oportunidad para que el resto del país regrese la mirada a Manabí.

¿Qué nombres del movimiento rockero manaba podría recomendarnos, para ponernos al día?

Lagartija Electrónica, Efecto Borealis, Mr Übermensch, Los Pescados, Ciclos, Mancha Negra, Legión (black metal), banda de culto incluso reconocida en Europa. Asimismo, en Manta hay también muy buenas propuestas: Replika, Sichyy, El Retorno de Eloy Alfaro, Vil Villano. Y se me quedan muchísimas más, por supuesto.

¿Diría usted que Manta y Portoviejo concentran el movimiento?

También hay propuestas aisladas, como una muy buena de Bahía de Caráquez que se llama Treinta. Recién regresaron de hacer una gira por Argentina. Muchas cosas pasan acá y no solamente en el rock. Hay mucho pop, balada; también propuestas literarias, cinematográficas. Podríamos quedarnos de largo conversando.

Todas las ciudades latinoamericanas, por más grande que sean, también tienen mucho de pueblo chico, además de todo su mestizaje y su violencia implícita. Es algo que se puede decir también de Manta. Aquello marca inevitablemente a sus habitantes.

Sí, la convivencia en los barrios, más que todo. Las colonias pequeñas que se forman en las urbes son las que prácticamente nos crían. Y no solo a través de la tutoría de la familia y nuestros padres, sino también de nuestros vecinos. Es una influencia que también llega a los músicos en las ciudades latinas.

Los músicos y los melómanos, más allá del estilo de nuestra preferencia, estamos expuestos a todo tipo de música: pop, salsa, merengue trova. Eso hace que el rock and roll en la región tenga un sabor propio.

En Portoviejo escuchamos muchas bandas de Quito y de Guayaquil, más allá de los héroes de toda la vida del rock and roll. Y nos da gusto decirlo, porque a la larga puede que seamos un poco diferentes, pero todos estamos conectados de alguna manera. Por ejemplo, acá en las fiestas, la gente corea las canciones de Ultratumba (banda de punk) de Guayaquil más que el Himno Nacional del Ecuador. Son súper conocidos en Portoviejo. Es algo digno de estudiar cómo nos conectemos y desarrollamos a través de la música.

Juan Fernando Andrade, baterista de Los Pescados, escribió en su blog Cultura B sobre Ultratumba con una devoción infinita. Alguna vez tocaron juntos también, una sesión UltraPescados.

Sí, somos bandas hermanas, se puede decir. Y digo somos porque también colo a La Rola dentro de la relación. Muchas veces hemos compartido escenario e incluso una vez hicimos un concierto y tocamos Los Pescados, Lagartija y La Rola las canciones de Ultratumba con su bajista, Omar (Sotomayor). Entonces, imagínate, fue increíble.

Otro aspecto que destaco de La Rola son sus líricas. Me recuerdan la poesía del poeta Pedro Gil, de Manta, por la importancia del lenguaje coloquial y cierta crudeza.

Es el lenguaje del barrio portovejense, sin tapujos. Podemos hablar de la muerte o del amor, pero con el léxico del barrio. Muchas palabras y oraciones de nuestras canciones son sacadas del habla portovejense. Por eso muchos no entienden a veces nuestras letras, porque los manabas tenemos una forma muy particular de decir las cosas.

Portoviejo marca el derrotero musical de los miembros de La Rola. Una urbe rockera, pero que tambien baila salsa, escucha trova y se enamora con las baladas de Raphael y Camilo Sesto. AG-Expresiones Arianna intriago

Entre Luciérnagas y el mar, un disco clave para La Rola



Leí varias reseñas sobre su segundo disco, Entre luciérnagas y el mar (2013), que se referían al peso de la influencia de la música tropical, pero percibo más bien mucho de la trova latinoamericana.

Muy acertada tu visión. Ese disco es una recopilación de canciones del inicio de la banda, cuando teníamos mucha influencia del blues y rock and roll de los 60. Pero había canciones que también venían la época de la trova, no porque tocáramos ese género, sino por su influencia en nosotros.

Canto a muertos es el tema más ‘tropicalón’.

Ese disco representa toda la influencia que tuvimos en las calles de Portoviejo. Por aquello de Portoviejo Rock City, la gente piensa que es la ciudad más rockera, pero no. Portoviejo también es muy salsera, nos gusta mucho también la época dorada del pop, las canciones de Camilo Sesto, Raphael. La trova. Y me alegra que me digas que tiene ese sabor.

Ese álbum es distinto a sus otros dos discos, que son más rockeros.

Ese disco nos abrió muchísimo las puertas. Lo grabamos en un ‘home studio’ (estudio casero), en la época en que todavía no eran muy comunes. Improvisamos en una casa que nos prestaron en Crucita, por eso el disco se llama Entre luciérnagas y el mar, más allá de la canción homónima. Nos abrió las puertas más que todo entre el público más adulto. En Portoviejo mucha gente de 50 o 60 años tiene el disco en el carro y lo sigue escuchando.

Festival Valle Sonoro: vitrina del arte manabita



El festival Valle Sonoro nació a partir de la necesidad de los músicos de La Rola de presentar su música, pero desde la primera edición se les unieron colegas y artistas vinculados con la fotografía, el dibujo, la pintura y otras ramas del arte manabita, sobre todo de Portoviejo.

“Cuando nos dimos cuenta, se transformó en una gran fiesta cultural. Y aunque no ha sido posible realizarlo con la frecuencia que quisiéramos, este año tuvimos la oportunidad de hacerlo un poco más grande”. Además, se trata de un evento dirigido a la familia. “No solo va gente adulta, sino también chicos a los que les gusta la música. Mi amor por las tarimas nació en un concierto”, recuerda.

Aprovecharán la oportunidad para presentar en vivo la nueva canción que grabaron junto a Viejo Napo. “Estamos muy emocionados. Es un tema que escribió Nicolays Mendoza, nuestro guitarrista. Soy muy fan de Héctor desde la época de Hot Choclo Blues Band. Lo vi en sus años dorados, cuando su guitarra eléctrica parecía (la espada) Excalibur”.

"Con mucha timidez se lo propuse a Héctor, y en su jocosidad me dijo: 'Sin miedo'. Le dije: 'Vente el próximo fin de semana'. Se vino, ensayamos solamente un día, pasamos produciendo la canción, ensayándola, y al otro día la grabamos. Hicimos una sesión en vivo que la grabamos con él", añadió.

"Luego regresamos a Guayaquil para grabar unas voces, que también fue increíble la experiencia allá, compartir con él y con otras bandas. Fuimos y aprovechamos para tocar. Pero ya el tema está listo. Grabamos una sesión en vivo también en vídeo. Entonces va a ir el tema acompañado de un vídeo de la sesión que estamos trabajando. Héctor quiere hacer un lanzamiento un poco mejor estructurado, que sea entre Guayaquil, Portoviejo y Quito".

La Rola tocará también canciones de sus tres discos, temas nuevos y una que otra ‘sorpresita’, aprovechando que en el concierto los acompañarán muchos de sus amigos de la música.

