M.A.S.A.C.R.E., la banda patrimonio nacional del metal peruano

En EXPRESIONES mantenemos nuestro propósito de acercar las escenas musicales de los países latinoamericanos. Hay tantos buenos artistas y canciones, existe tanta diversidad y estamos tan cerca; pero a pesar de ello seguimos conviviendo como perfectos desconocidos.

Al igual que en Ecuador tenemos referentes del heavy metal ochentero como Spectrum, Abraxas, Skalibur o Tarkus, que son los primeros nombres en el país que hicieron música propia de ese estilo, en Perú es imposible no mencionar a la agrupación limeña M.A.S.A.C.R.E. (siglas de Metal Avanzando Siempre Ante Cualquier Rechazo Existente), protagonista vivo de la evolución que ha experimentado la escena metalera en la región.

Conversamos con el guitarrista Coqui De Tramontana, uno de sus fundadores, quien vía Zoom atendió nuestras inquietudes.

Siempre que se tiene la posibilidad de conversar con alguien con tanto recorrido como él, es inevitable hablar del pasado, sobre los orígenes del movimiento metalero en Perú, en un viaje que permite también conocer parte de la historia y los cambios que ha vivido su país, en los cuales perfectamente podemos reflejarnos también los ecuatorianos, ya que compartimos muchas similitudes. Quizás más de las que a simple vista percibimos.

Charlie Parra del Riego: “Continuaré hasta que el cuerpo aguante” Leer más

Pero no todo es pasado, sino también presente y futuro, pues M.A.S.A.C.R.E. se mantiene trabajando en nuevos proyectos. Por un lado, se prepara un documental que recogerá sus casi cuarenta años de carrera, como muestra de su importancia en la escena nacional.

Sus integrantes también están alistando las grabaciones de su recordado show como teloneros de Iron Maiden en su primera visita a Perú, en 2009, en el Estadio Nacional, con la idea de publicar ese registro histórico.

Además de que planean una presentación en Ecuador este mismo año, en un 'trueque musical' con la banda quiteña Anima Inside. Y aparte de eso, obviamente se encuentran en plena fase de composición de lo que serán sus nuevos himnos del metal peruano y latinoamericano, con la perspectiva de presentar nuevos sencillos.

RELACIONADAS El Festival Vivo x el Rock 2025 conquistó a públicos de todo el mundo

¿Qué recuerdos tienes del movimiento metalero peruano en los 80? En estos 40 años han cambiado tantas cosas.

La escena en el Perú tuvo una pausa de casi diez años desde que entró (Juan) Velasco (Alvarado) con su dictadura. Hubo una sequía musical por un militarismo muy fuerte al que que no le gustaba la movida rock, ni la gente con pelo largo.

Hubo mucha represión.

En ese sentido, tuvieron una actitud diferente a la dictadura argentina, que de alguna forma fomentó que el rock nacional se escuchara en las radios en su momento. En los 80 empieza a resurgir el movimiento pop rock y paralelamente el rock subterráneo en Perú.

Ahí es cuando entran ustedes como banda de metal.

La movida subterránea estaba conformada por bandas de rock and roll, punk hardcore, ese tipo de estilos y de looks. Nosotros éramos más metaleros, pero teníamos conocidos dentro de la escena punk y llegamos a tocar con grupos de ese movimiento.

Había otros grupos de metal también.

Formamos parte de la horda metálica, una rama bien metal con grupos como Sacra, Orgus, Óxido, Letal. Y en ese movimiento hubo algunos conciertos memorables. Uno sobre todo en el Palacio Marsano, con Orgus y Sacra. Aún tengo videos de la época, que formarán parte de un documental que está haciendo la TV nacional sobre nosotros.

Fue como un resurgimiento.

Sí, también de la industria. Porque no había salas de ensayo, ni tiendas de instrumentos. A comienzos de los 80 se instaló una tienda de Peavey y la gente decía ‘wow’. No llegaban marcas como Fender, Marshall, Gibson. Muy rara vez encontrabas una guitarra en una tienda. Tenías que irte de viaje para traerla o encargársela a alguien que viajara al exterior. Al comienzo fue todo precario, no había el conocimiento como en otras culturas musicales, como en el rock argentino, por ejemplo, que tiene otra visión y un profesionalismo único.

Pero también cuando las cosas son difíciles, solo se mantienen los verdaderamente apasionados.

Mira, nosotros hemos tenido una carrera con altibajos. A fines del 89 se desarmó la banda, en el 96 volvimos y desde ahí no hemos vuelto a parar. Tenemos cinco discos (en estudio); no son tantos, pero tenemos muchos himnos que acá que la gente tiene presentes.

Lo demostraron hace poco en el festival Vivo x el Rock. ¿Cómo vivieron ese baño de masas?

Fue grandioso. Marca un hito y cada año seguramente va a ser mejor. Fue súper bien organizado, espectacular la logística en los cinco escenarios. Todas las bandas sonaron a la altura. Tuvimos la suerte de abrir uno de los dos escenarios principales. Tocamos con The Hives, Molotov, Fabulosos Cadillacs, Capital Cities. Cuando terminamos de tocar habremos tenido enfrente unas 8.000 personas, y la gente vibrando.

El guitarrista peruano Charlie Parra (izq.) se presentó junto a M.A.S.A.C.R.E. en el festival Vivo x el Rock de este año. En la foto, junto a Coqui. Juan Sigüenza

Ustedes ya tienen mucha experiencia en conciertos de ese nivel.

Cuando le abrimos a Iron Maiden en 2009 fue épico. La gente estaba hambrienta de un evento de metal de esa magnitud. Fue el primer evento de ese tipo que se hacía en el Estadio Nacional, el emblema de la selección peruana de futbol. La gente estuvo acampando desde una semana antes. Vi incluso banderas de Ecuador. Ese día pusimos micrófonos para captar la reacción del público, y las guitarras, parte de la batería y el bajo en otra secuencia. Estamos tratando de armar esos temas.

¿Piensan publicar su presentación de aquel concierto de Maiden?

Sí, es un buen documento, puede que no suene tan bien, pero lo que hay ahí es histórico

¿Usted mismo se está encargando de limpiar esas grabaciones?

Yo estoy haciendo la separación de las canciones y de ahí se lo paso a mi hijo Daniel, que estudió ingeniería de sonido en Abbey Road. Yo estoy muy agradecido con la vida de que uno de mis hijos haya seguido mis pasos y le guste la música. Es la nueva generación.

Nuevo repertorio



No han vuelto a lanzar un álbum desde Versos del inframundo, del 2006...

Estamos componiendo. Empezamos a armar la estructura de guitarra de una canción y pensamos tener dos temas nuevos en los próximos meses.

Lo último que publicaron fueron las nuevas versiones de Brutalidad (en 2002) y En el infierno (2025) que aparecieron en su disco Demoledor, del 2000.

Volvimos a grabar esos dos temas como los sentíamos ahora, tocados con un poquito más de madurez.

Es interesante el tratamiento que les han dado. Las canciones originales son buenas, pero estas nuevas versiones suenan más ‘cañeras’.

Están más trabajadas. Las hicimos con Jacob Hansen (músico y productor danés), que ha trabajado con Arch Enemy, Volbeat, bandas poderosas. Pocas veces he escuchado una mezcla tan bien lograda. Suena brutal, fuerte, pero cada instrumento se entiende con toda claridad.

Asumo que ese es el sonido que buscan para sus próximas grabaciones.

No podemos aspirar a menos. Ya descubrimos ‘la pólvora’ para sonar así.

Preparan show en Ecuador



Coqui nos contó que están preparando una próxima presentación en Ecuador, para lo cual se han aliado con la agrupación quiteña Anima Inside, la cual abrió hace poco el show de los grupos Europe y Foreigner en la capital en el concierto Masters of Rock 2025.

“Estamos en conversaciones con Riccardo de la Cuesta (cantante de Anima Inside) para que ellos vengan a Perú y luego nosotros ir a Ecuador. Hubo un retraso, no por el lado de Riccardo, porque él está muy entusiasmado, sino por nuestra parte. Pero ya estamos arreglando lo que tiene que ver con la logística”, explicó.

Recordemos que Coqui fue invitado al más reciente disco de Anima Inside, Aliens (Rockshots Records, 2025). Grabó líneas de guitarra y un ‘intro’ en el track Prophets word, en el que también participó el gran Rudy Sarzo, músico cubano nacionalizado estadounidense que ha tocado con nombres como Quiet Riot, Ozzy Osbourne, Whitesnake, Manic Eden, Dio, Blue Öyster Cult, Yngwie Malmsteen, entre otros.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!