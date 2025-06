Flans y Pandora en Ecuador: “No le decimos no a nada”

Hay canciones que trascienden el tiempo y se convierten en banda sonora de generaciones enteras. Los grupos mexicanos Flans y Pandora son prueba de ello. Con más de 40 años de trayectoria, ambas agrupaciones han dejado una huella imborrable en la música en español, llevando consigo el privilegio, y la responsabilidad, de emocionar a miles con cada éxito.

Este 2025, las icónicas bandas continúan unidas en un proyecto que celebra su legado y potencia su complicidad artística: el tour Inesperado. Esta gira, que fusiona sus voces y estilos característicos, marca su regreso a Ecuador, país donde sus canciones han encontrado siempre un público fiel y apasionado.

Con temas como Se solicita un buen amor y Me he enamorado de un fan, Pandora y Flans invitan a una velada cargada de nostalgia y emoción. Los conciertos están programados para el viernes 13 de junio en el Arena Top Media de Cumbayá (Quito), y el sábado 14 de junio en el Coliseo Jefferson Pérez de Cuenca.

En esta ocasión fue Mimí (Flans) quien se conectó con EXPRESIONESpara contar todos los detalles de esta cita musical. Pero además adelantó los proyectos de la banda, quien tiene casi listas canciones inéditas para lanzar en lo que queda del 2025. Algo muy esperado por sus fans, quienes en streaming suman más de 2 millones y medio oyentes mensuales.

¿Cómo se preparan para salir de gira luego de tantos años?

Cada vez que montamos un nuevo show nos tomamos un buen tiempo para ensayarlo y organizarlo todo. Sobre la marcha vamos dejando arreglada la casa y un par de cosas, porque luego coges tus maletas y, de volada, te vas de viaje. Es pesado llegar a Ecuador, estamos lejos. Pero vamos ilusionadas de encontrarnos con ustedes.

¿Cómo resuelven si se les llega a perder una maleta en medio de estas múltiples paradas?

Nosotras siempre tenemos arregladitas nuestras cosas, estamos preparadas. Pero las Flans, como no tenemos sentido del ridículo, si nos toca salir en pijama, salimos en pijama. El tema es subirse al escenario lo más producidas posible, pero si no está, nos montamos en jeans. Siempre hay que dar un buen espectáculo. ¡No vamos a parar un show porque falta una maleta!

¿Por qué el tour se llama Inesperado?

Porque nunca nos esperamos que dos grupos tan exitosos y diferentes en su género se unieran en un proyecto. Pandora es más baladista, romántico. Flans es más pop. Nos ha ido súper bien y ha sido súper complementario para nosotras. Las cosas en común son inesperadas también para nosotras.

Todo lo que comparten en TikTok tiene un gran alcance. ¿Cómo se llevan con esta red social?

Yo no le entiendo mucho, pero me parece increíble que a la gente le llegue lo que hacemos. Isabel es la tecnológica. Escuchamos más directamente al público, lo que quiere ver. Tenemos un gran equipo de trabajo que también nos mantiene informadas.

A la par de la música, siempre estuvo como presentadora de TV. ¿Le gustaría quizá empezar un podcast?

Pues igual y sí. Pero, gracias a Dios, yo nunca he parado de trabajar. Me encanta estar explorando, pero cuando tienes una gira tan pesada no se puede, porque con alguien vas a quedar muy mal. Quizá en vacaciones o cuando baje el ritmo de trabajo. La verdad, me lo han ofrecido mucho y me gusta mucho hablar.

¿Además del tiempo, qué más faltaría?

Solo eso. Porque también hay que dedicarle tiempo a la familia. También dormir, comer… bueno, a veces.

Este proyecto reúne a dos grandes grupos. En México están de moda los 90’s Pop Tour y 2000’s Pop Tour. ¿Sería posible uno que reúna a íconos de los 80?

Estaría muy complicado, porque tenemos un show de casi tres horas y con más bandas sería muy largo. Además, quién sabe si se podría… muchos ya usan andador (risas). Pero cantar con Mecano y Timbiriche sería un sueño. Aunque es complicado que ingrese alguien más.

¿Cómo han hecho para repartirse el repertorio entre Flans y Pandora?

Al principio fue muy complicado, inclusive en nuestra comunicación, porque teníamos otras dinámicas. De alguna forma, es como conformar un nuevo grupo. Ahora somos Inesperado Tour, todas juntas. Hay canciones que no se pueden separar y que le pertenecen a cada grupo, pero las otras, con ayuda de nuestra producción musical, logramos que suenen fantásticas en las voces de todas. Estar reunidas hace que la gente se olvide de que son dos grupos.

En Spotify superan el millón y medio de oyentes mensuales sin sacar música inédita por décadas. ¿Quisieran grabar nuevas canciones?

A ti te tocó la primicia. Sí, ¡tenemos muchas ganas de volver al estudio! De hecho, ya lo vamos a hacer. Sacaremos nuevas canciones Nos ilusiona mucho el poder hacer rolas inéditas y hay un par de las que estamos fascinadas y todas muy flaneras. Queremos defenderlas. El álbum aún no está dicho pero lo vamos viendo. Queremos tener suficiente canciones que compita. Sin duda viene algo muy padre.

Más de Flans

En esta gira compartida con Pandora que ha sido aclamada en México y otras regiones de América Latina, Flans regresa Quito y Cuenca. Ilse, Ivonne y Mimí prometen revivir la energía y nostalgia con una puesta en escena renovada.

Desde su lanzamiento en 1985 en el programa Siempre en Domingo, Flans conquistó al público con su estilo fresco, coreografías memorables y letras pegajosas que marcaron a toda una generación. En su trayectoria, el grupo logró éxitos internacionales, giras multitudinarias y una fuerte presencia en televisión, convirtiéndose en referente para las nuevas artistas del pop. Su impacto fue tal que incluso incursionaron en la moda con su propia línea de ropa y protagonizaron uno de los primeros videoclips latinos en MTV.

A más de tres décadas de su debut, Flans sigue vigente gracias a sus constantes reinvenciones. Tras su reencuentro oficial en 2013 y el exitoso proyecto Primera Fila en 2014, la agrupación ha retomado fuerza con presentaciones multitudinarias, autoconciertos y ahora con esta gira conjunta que rinde homenaje a sus más grandes himnos. Su llegada a Ecuador en 2025 no solo representa un reencuentro con sus fans, sino también la consolidación de su legado en el pop en español.

