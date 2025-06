Gloria Estefan critica la política migratoria de Trump

Gloria Estefan se refirió a la situación migratoria en Estados Unidos durante una entrevista con el medio estadounidense Canela News. En la conversación, la artista cubanoamericana relató un episodio que presenció en un vuelo, cuando una madre fue separada de su bebé por agentes migratorios. “¿Cuál era la necesidad de sacarle el niño de los brazos?”, cuestionó. Para Estefan, este tipo de acciones reflejan una pérdida de humanidad que no se puede normalizar.

La cantante expresó que, si bien comprende la necesidad de leyes migratorias, es fundamental que estas no desplacen los valores humanos. “Este país fue formado por inmigrantes”, dijo, y agregó que la compasión no debería estar ausente en la aplicación de las normativas. Estefan aseguró que le resulta doloroso observar cómo estas prácticas afectan a familias enteras y llamó a no perder de vista el respeto por la dignidad de las personas.

En ese mismo espacio, presentó detalles de Raíces, su nuevo álbum, en el que explora la identidad latina a través de la música. “Es nuestra forma de gritar al mundo quiénes somos y de mostrar que estamos orgullosos de nuestras raíces”, explicó. Según Estefan, cada canción busca ser un refugio emocional, especialmente en contextos políticos que generan incertidumbre.

El disco ha tenido una recepción positiva en distintos países, incluso en lugares donde el español no es el idioma predominante. En Finlandia, por ejemplo, alcanzó el segundo lugar en las listas de popularidad. “Lo más bonito es que la gente lo está recibiendo con el corazón abierto”, comentó. Estefan consideró que este éxito demuestra la capacidad de la música para trascender barreras culturales y conectar con distintas audiencias.

El videoclip de Raíces incluye imágenes familiares que, según explicó la artista, representan la conexión entre los seres humanos y su entorno. Aparecen su esposo Emilio Estefan, sus padres y otros miembros cercanos.

“Por debajo de la tierra, las raíces se apoyan unas a otras”, señaló, al destacar la importancia de la solidaridad y el afecto en momentos de transformación o crisis.

