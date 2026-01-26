Familia de niño retenido en EE.UU. rechazó ayuda del Ecuador, según canciller

La ministra Sommerfeld aseguró que la estrategia de los abogados de la familia de Liam priorizará el estatus de protección

Ilustración hecha con IA. Liam Cornejo, de 5 años, habría sido usado como señuelo para capturar a su familia, que tenía un trámite de asilo en proceso con EE.UU.

La canciller Gabriela Sommerfeld confirmó este lunes 26 de enero de 2026 que la defensa legal de Adrián Conejo y su hijo Liam, de cinco años, solicitó formalmente al Estado ecuatoriano abstenerse de intervenir en su proceso jurídico.

¿Por qué rechazan la ayuda?

Los compatriotas permanecen bajo custodia en el South Texas Family Residential Center, en Dilley, Texas, tras ser interceptados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según declaraciones de la funcionaria a medios de comunicación, la decisión responde a una estrategia técnica liderada por el abogado de la familia, Mark Prokosch. El objetivo es "evitar que la participación diplomática interfiera en la solicitud de asilo" que actualmente tramita el grupo familiar ante las autoridades estadounidenses.

La familia de Liam Conejo Ramos aseguró en entrevista con DNEWS que el menor y su padre estaban en proceso legal de asilo. Ilustración Expreso

Sommerfeld detalló que, pese a la disposición de los cónsules en Houston, los allegados han cancelado reuniones programadas.

El caso ha escalado a nivel internacional tras la difusión de una fotografía donde se observa a un agente del ICE sujetando al menor de la mochila. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que el padre intentó evadir el arresto dejando al niño en un vehículo, la defensa técnica asegura que Adrián Conejo no posee antecedentes penales y que se presentaron voluntariamente ante la patrulla fronteriza en 2024.

300.000 dólares recaudados

La indignación ciudadana se ha traducido en un respaldo económico masivo. A través de la plataforma GoFundMe, la familia ha recaudado más de 300.000 dólares provenientes de 8.500 donaciones, fondos destinados a cubrir la fianza o posibles recursos de habeas corpus para lograr la liberación inmediata del infante y su progenitor.

#ATENCIÓN | La Canciller Gabriela Sommerfeld se pronuncia sobre la situación de los niños ecuatorianos detenidos en EE.UU. Vía @BMerizaldeTA pic.twitter.com/Nby2MtJVPv — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 26, 2026

Vigilancia de la integridad física

Pese a la restricción legal solicitada por la defensa, Sommerfeld enfatizó que la Cancillería mantiene contacto directo con las autoridades de los Estados Unidos. El enfoque estatal se limita ahora a verificar la integridad física y psicológica del menor y del adulto, asegurando que se respeten los protocolos básicos de derechos humanos dentro del centro de procesamiento.

La Cancillería prevé ofrecer nuevos detalles técnicos durante una sesión informativa en las próximas horas.

