Muere Gabriel Garzón, la icónica voz de Topo Gigio, a los 57 años

El mundo del entretenimiento en México y América Latina se viste de luto tras el fallecimiento de Gabriel Garzón Lozano, reconocido actor de doblaje que dio vida al entrañable personaje de Topo Gigio por más de tres décadas.

El deceso ocurrió este domingo 25 de enero en un hospital de la Ciudad de México, donde el actor permanecía bajo observación médica. La noticia fue confirmada por el comediante Jorge Falcón, quien lamentó la pérdida de su colega y amigo. Garzón Lozano deja un legado imborrable en la memoria colectiva de varias generaciones que crecieron con la ternura y ocurrencias del famoso títere italiano.

Amigo cercano confirma su muerte en redes sociales

La partida del actor estuvo acompañada por un mensaje de despedida publicado en redes sociales por Jorge Falcón, quien, a través de Instagram, expresó su pesar y destacó la huella que dejó en el mundo del entretenimiento. Falcón escribió: “Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz, querido amigo”.

Problemas de salud anteriores y apoyo de colegas

La salud de Garzón había sido reportada como delicada desde diciembre de 2025, cuando colegas como el actor Javier Herranz hicieron un llamado urgente para encontrar donadores de sangre para el artista en el Hospital Juárez, sin que se conocieran públicamente detalles específicos de su diagnóstico.

Aunque aún no se han revelado oficialmente las causas de su muerte, su partida se produce tras años de lucha con complicaciones médicas que incluyeron la amputación de una pierna derivada de un accidente laboral en 2016.

Trayectoria y legado del actor que encarnó a Topo Gigio

Gabriel Ernesto Garzón Lozano tuvo una carrera extensa en doblaje, comedia y entretenimiento infantil. Además de dar voz al icónico ratoncito italiano en México y otros países de habla hispana, participó en programas como Una sonrisa con Cepillín y La casa de la risa, y trabajó también como titiritero, locutor y productor.

Su voz y su interpretación de Topo Gigio permanecieron en la memoria de millones de personas que crecieron con el personaje, marcando generaciones en México, Centroamérica y otros países de la región.

