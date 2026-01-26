Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

actor mexico topo gigio
Gabriel Garzón, voz emblemática de Topo Gigio, falleció a los 57 años.Instagram: @elsalvador

Muere Gabriel Garzón, la icónica voz de Topo Gigio, a los 57 años

El actor de doblaje marcó generaciones en México y América Latina con el entrañable personaje infantil.

El mundo del entretenimiento en México y América Latina se viste de luto tras el fallecimiento de Gabriel Garzón Lozano, reconocido actor de doblaje que dio vida al entrañable personaje de Topo Gigio por más de tres décadas.

El deceso ocurrió este domingo 25 de enero en un hospital de la Ciudad de México, donde el actor permanecía bajo observación médica. La noticia fue confirmada por el comediante Jorge Falcón, quien lamentó la pérdida de su colega y amigo. Garzón Lozano deja un legado imborrable en la memoria colectiva de varias generaciones que crecieron con la ternura y ocurrencias del famoso títere italiano.

RELACIONADAS
FEED DE INSTAGRAM

Instagram apuesta por la imperfección ante el auge de la IA: ¿Se qué se trata?

Leer más

Amigo cercano confirma su muerte en redes sociales

La partida del actor estuvo acompañada por un mensaje de despedida publicado en redes sociales por Jorge Falcón, quien, a través de Instagram, expresó su pesar y destacó la huella que dejó en el mundo del entretenimiento. Falcón escribió: “Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz, querido amigo”.

Problemas de salud anteriores y apoyo de colegas

La salud de Garzón había sido reportada como delicada desde diciembre de 2025, cuando colegas como el actor Javier Herranz hicieron un llamado urgente para encontrar donadores de sangre para el artista en el Hospital Juárez, sin que se conocieran públicamente detalles específicos de su diagnóstico.

Aunque aún no se han revelado oficialmente las causas de su muerte, su partida se produce tras años de lucha con complicaciones médicas que incluyeron la amputación de una pierna derivada de un accidente laboral en 2016.

RELACIONADAS

Trayectoria y legado del actor que encarnó a Topo Gigio

Gabriel Ernesto Garzón Lozano tuvo una carrera extensa en doblaje, comedia y entretenimiento infantil. Además de dar voz al icónico ratoncito italiano en México y otros países de habla hispana, participó en programas como Una sonrisa con Cepillín y La casa de la risa, y trabajó también como titiritero, locutor y productor.

Su voz y su interpretación de Topo Gigio permanecieron en la memoria de millones de personas que crecieron con el personaje, marcando generaciones en México, Centroamérica y otros países de la región.

¿Quieres seguir leyendo el contenido internacional de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Familia de niño retenido en EE.UU. rechazó ayuda del Ecuador, según canciller

  2. Hospital Eugenio Espejo: trabajadores denuncian pagos atrasados y falta de limpieza

  3. Jeremy Sarmiento llega al Middlesbrough: contrato, monto y posible fecha de debut

  4. "Otros países no muestran reciprocidad": Noboa justifica tasa del 30% a Colombia

  5. El oro supera por primera vez los $ 5.000 por onza: efectos en la economía de Ecuador

LO MÁS VISTO

  1. Colombia cierra sus puertas y el arroz de Ecuador queda a la intemperie

  2. El pingüino que camina solo hacia las montañas: la historia detrás del video viral

  3. Noche Amarilla 2026: cuánto cuestan las entradas y qué artistas se presentarán

  4. El sueño de construir un Guayaquil metropolitano para fomentar su desarrollo al 2050

  5. Tres carriles de la Av. del Bombero cerrarán: conoce rutas alternas en Guayaquil

Te recomendamos