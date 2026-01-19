Fallece Valentino Garavani: el legado del creador que marcó la moda italiana

La industria de la moda italiana confirmó este lunes 19 de enero la muerte de Valentino Garavani. El diseñador falleció a los 93 años en su residencia de Roma, acompañado por sus seres queridos. La noticia generó reacciones en el sector cultural y en la industria de la moda, donde su nombre mantuvo vigencia durante décadas.

El cuerpo de Garavani será velado en Piazza Mignanelli 23, los días miércoles y jueves, entre las 11:00 y las 18:00. El funeral se celebrará el viernes en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ubicada en Piazza della Repubblica 8, a las 11:00, según se informó desde su entorno cercano.

Un punto de inflexión para la moda italiana

El impacto de Valentino se consolidó tras su desfile de alta costura en Pitti Immagine 1962. Desde entonces, cronistas del sector señalaron que “Roma y toda Italia quedaron definitivamente en el mapa internacional de la moda”. Su trabajo contribuyó a modificar la relación entre la moda italiana y la francesa, abriendo un camino que luego continuaron el prêt-à-porter y otros creadores del país.

Entre la alta costura y el ready-to-wear

Aunque se retiró oficialmente en 2008, su influencia se mantuvo activa. Desde la industria se lo definió como “el último exponente de una gran tradición de couturiers italianos” y se destacó su capacidad para transitar “la alta costura por un lado y el ready-to-wear por otro”. Esa doble presencia sostuvo su lugar dentro del imaginario cultural italiano.

La figura de Valentino estuvo ligada a una vida pública documentada por la prensa internacional, con vínculos constantes con el cine, la música y la cultura. A la par, mantuvo posiciones públicas claras, recordadas por el sector como un compromiso sostenido con causas sociales. El propio diseñador resumió su trayectoria con una frase que quedó registrada en entrevistas: “sé hacer solo tres cosas en la vida: ropa, decorar casas y entretener a la gente”.

