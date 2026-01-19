Sí Somos se despidió: estas son las razones detrás del final del pódcast ecuatoriano

Gigi Mieles, Adrián Avilés y Carito Plaza dijeron adiós con un evento en vivo. Explican cuáles serán sus siguientes pasos.

El podcast Sí Somos cerró su ciclo con El Último Baile, un espectáculo en vivo que trasladó su formato digital al escenario del Auditorio C.C. Alhambra. La función sirvió como una despedida directa junto a la comunidad que acompañó el proyecto durante su etapa en YouTube, tras un recorrido de 170 capítulos, publicados en el canal de Suerte, que registra 262 mil suscriptores.

El show estuvo liderado por Gigi Mieles, Carito Plaza y Adrián Avilés, quienes mantuvieron el tono irreverente y el humor local que caracterizó al podcast. La propuesta se dirigió a una audiencia mayoritariamente Gen Z, con una comunicación directa y códigos propios de la cultura digital ecuatoriana.

Durante la presentación, tanto sus presentadores como los asistentes abordaron temas como traumas familiares, infidelidades y problemas comunes, siempre filtrados a través del humor guayaco. Las historias personales compartidas por el público se integraron a la dinámica del show, replicando la fórmula confesional y participativa que sostuvo al proyecto a lo largo de sus episodios. Claro está, con algunas opiniones y chistes que podían llegar a ofender a más de uno.

La puesta en escena replicó la identidad visual del podcast, con vestuarios alusivos al verde de su logo, dinámicas en vivo y referencias internas reconocibles para su comunidad. Entre las dinámicas más destacadas, estuvo el premio a los “migajeros”, quienes por contar su historia con una relación poco correspondida se llevaron como obsequio una funda de migajas, un gesto simbólico que cerró la noche y reafirmó el vínculo irreverente entre Si Somos y su audiencia.

Al finalizar, Gigi, Carito y Adrián cerraron el evento como si se tratará de otro capítulo pero agradeciendo por el apoyo durante tres años. Este especial será subido a su canal de YouTube como un episodio extra de despedida.

La interacción con el público fue clave para el desenvolvimiento del show. Juan Faustos// EXPRESO

Este será su futuro

La pregunta inevitable es, ¿por qué se acaba el pódcast si les estaba yendo tan bien?

C: El formato del programa siempre fue muy anecdótico y tocó temas universales que conectan con muchas personas: rupturas, trabajo, ex, suegras, errores. Con el tiempo, especialmente, sentimos que lo que teníamos que contar ya se contó. No fue una discusión, fue más bien una sensación de misión cumplida.

¿Nunca pensaron en reformular el formato o llevarlo hacia otro lado?

G: Lo conversamos, pero también entendimos que el proyecto demandaba mucho más de lo que se ve: organización, gestión, tiempo creativo. Al mismo tiempo, cada uno empezó a crecer por su lado. Aparecieron fricciones de tiempo y entendimos que, como siempre decimos, retirarse a tiempo también es ganar.

¿Qué viene ahora para cada uno, profesionalmente?

C: En mi caso, quiero estudiar. El pódcast me abrió muchas puertas y mi trabajo mutó. Me interesa cursar un máster en comunicación o periodismo y dedicarme a aprender más teoría.

G: Para mí se viene teatro, recoger frutos de proyectos que ya estaban en marcha y una pausa creativa. También quiero estudiar más y disfrutar una etapa más hogareña.

A: Y yo quiero volver a las raíces: al escenario, al stand-up, a un viaje más interno y creativo. Seguir en redes, sí, pero también explorar otras experiencias que alimenten el trabajo desde otro lugar.

