Luciana Guschmer y Natalia Regge empiezan el año con marcas propias

Alu Cosmetics y Regge Studio reflejan el paso de creadoras de contenido a emprendedoras, cada una desde su propio universo

El inicio del año trajo una coincidencia que no pasó desapercibida en redes sociales. Dos influencers guayaquileñas, con trayectorias similares en exposición mediática y construcción de comunidad, apostaron por marcas propias casi al mismo tiempo. Mientras Luciana Guschmer lo hizo el fin de semana, Natalia Regge lanzó su proyecto este lunes 12 de enero de 2026, marcando una diferencia de apenas 24 horas entre ambos anuncios.

Alu Cosmetics: maquillaje, experiencia y formato innovador

Guschmer presentó Alu Cosmetics con un lanzamiento realizado en San Marino Shopping, donde instaló una máquina expendedora de lipsticks por $20, un formato poco común en el mercado local. El proyecto venía siendo anunciado desde hace meses en sus redes sociales, donde compartió avances del proceso y colaboraciones con marcas ecuatorianas, especialmente para accesorios como cosmetiqueros.

La expectativa se tradujo rápidamente en cifras: la cuenta de Alu Cosmetics ya bordea los 21.000 seguidores en Instagram. Tras el debut, la influencer agradeció a su comunidad por la acogida y destacó la buena aceptación del producto desde los primeros días.

Transparencia y registro sanitario

En medio del lanzamiento, Guschmer se refirió en sus historias a comentarios fuera de lugar realizados por una cuenta que incluso mencionó a ARCSA para cuestionar los permisos de los cosméticos. Ante ello, aclaró que Alu Cosmetics cumple con todos los requisitos para su uso en la piel y que sus productos cuentan con registro sanitario NSO, compartiendo como respaldo el número NSOCO3900-25EC.

Luciana Guschmer lanzó Alu Cosmetics en San Marino Shopping, apostando por una innovadora máquina expendedora de labiales. cortesía

Regge Studio: ropa confortable y venta 100 % digital

Un día después, este lunes, Natalia Regge lanzó Regge Studio, su marca de ropa enfocada en comodidad, versatilidad y funcionalidad, comercializada exclusivamente en línea. El interés fue inmediato y superó las previsiones: la alta demanda provocó intermitencias temporales en la página web durante las primeras horas, un inconveniente que fue solucionado la mañana siguiente. A través de sus redes sociales, Regge agradeció el apoyo y el interés del público por su marca.

La primera colección incluye hoodies (sudadera cerrada que incluye una capucha) y crewnecks (suéter de cuello redondo) como Todo Posi y Latina, disponibles en tonos neutros como gris y beige, con precios de $ 55. A estos se suman medias con mensajes como Always Comfy y Todo Posi, gorras Comfy Lifestyle y tarjeteros, consolidando una propuesta de prendas y accesorios pensados para el día a día y la comodidad.

Trayectorias que se cruzan

Aunque sus emprendimientos se mueven en categorías distintas —cosméticos y moda confortable—, Guschmer y Regge comparten varios puntos en común. Ambas son influencers guayaquileñas, participaron en MasterChef Celebrity Ecuador, construyen su narrativa desde el estilo de vida y son figuras altamente cotizadas por las marcas.

En el caso de Guschmer, su carrera incluye la primera temporada de MasterChef Celebrity, teatro, la telenovela Los García y una invitación al Victoria’s Secret Fashion Show 2024 en Nueva York. Regge, por su parte, fue finalista del reality culinario, y también ha trabajado con marcas internacionales como Carolina Herrera.

El mensaje detrás del arranque de año

El lanzamiento casi simultáneo de Alu Cosmetics y Regge Studio deja una señal clara del momento que atraviesan las creadoras de contenido en Ecuador: ya no solo recomiendan productos, ahora los crean. Con estilos distintos pero una lógica similar, Luciana Guschmer y Natalia Regge abren el año apostando por marcas que llevan su nombre, su estética y su historia personal.