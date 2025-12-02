Iván Farah habla de su éxito en redes, su cambio físico y por qué evita la "fama"

Tiene pinta europea, pero es guayaquileño. El creador de contenido dice que su humor no es oscuro ni vulgar

Con su melena rubia, ojos azules y piel blanca, Iván Andrés Farah (22) suele dejar a muchos con la duda de si es europeo o guayaquileño; de hecho, se lo han dicho más de una vez. Este creador de contenido, que está a punto de culminar su carrera de Negocios Internacionales en la UEES, vive un gran momento.

Acaba de alzarse con el premio ITV a Mejor Instagram Junior, un reconocimiento por el impacto de sus redes: 202.000 seguidores en Instagram y 3,7 millones en TikTok.

Durante las elecciones, sus disfraces inspirados en personajes icónicos se vuelven un espectáculo que su público espera.

Últimamente también ha dado de qué hablar su notable pérdida de peso, que ha sorprendido a su comunidad digital. Y, fiel a su estilo cercano prepara para estas fiestas: donar juguetes a los niños con cáncer en Solca, un proyecto que realizará junto a su madre (Martha).

Hay que tener tiempo para las redes sociales, es decir, dedicarse.

He encontrado el equilibrio entre la universidad y las redes sociales. Me levanto temprano, voy al gimnasio, grabo contenido, estudio… Hago de todo. Ahora mi trabajo está en las redes. No esperaba ganar un premio ITV. Se eligió al ganador entre cuentas de menos de 250.000 seguidores.

¿Cómo se involucró en esta actividad?

(Risas) No lo planeé. En 2019 subí un TikTok diciendo que era ecuatoriano. Se hizo mega viral. De broma en broma seguí haciéndolo, no imaginé que se convertiría en mi trabajo. Mi madre me guió por el lado empresarial. Tal vez llamé la atención por la pinta. Hay muchos rubios y ojos azules en mi familia paterna y materna.

¿Usted se considera creador de contenido, influencer o simplemente famoso?

Soy un creador de contenido; influencer es cuando se influye, pero en algo positivo. Ojalá la gente me considere así en algún momento. Influir para entretener: quiero que, cuando vean un video mío, se diviertan y escapen de la realidad aunque sea un minuto. Muchos pasan por malos momentos y es bueno desconectarse.

Su mamá es parte de sus contenidos…

Yo la involucré. Ella tiene una feria de emprendedores. Yo hacía contenido y le dije que hiciera TikTok. Así empezó.

Siempre habla de su madre. ¿Y su padre?

Se llama Iván. No vivo con él ni lo veo muy seguido, pero siempre ha estado presente. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeño.

¿Por qué se disfraza en época electoral?

En el Referéndum y Consulta Popular 2025 me disfracé del Príncipe Encantador de Shrek 2 y mi mamá era el Hada Madrina. Considero que es un momento tenso: la gente está estresada y quiere saber qué pasará en el país. De esta manera calmo los ánimos. Me disfrazo de personajes a los que me parezco. Desde niño me decían que me parezco a Donald Trump y, en la escuela, cuando había alguna actividad, me caracterizaba como el presidente de Estados Unidos. También me comentaban que me parezco al Príncipe Encantador. La primera vez que me disfracé llegué en helicóptero y lo relacionaron con Trump, pero simplemente era un jefe de Estado que llegaba a votar. Para caracterizarme del Príncipe Encantador bajé de peso.

¿Ha considerado disfrazarse en otro momento que no sea electoral?

He considerado hacerlo en otro momento, tal vez en un gran evento al que me inviten para hacer una entrada triunfal (risas).

"No me considero famoso"

¿Cree usted que la fama digital le ha pasado factura?

No me considero famoso, no he sentido aquello. Me considero como un amigo que mucha gente tiene en común. A todos les lanzan hate (odio), siendo o no conocidos. Mis seguidores son como un grupo de amigos a los que les cuento mis cosas, que me van a escuchar, dar consejos y entienden mi humor, que es diferente.

¿Tiene muchos odiadores frecuentes o cambian según lo publicado?

No creo. Las pocas veces que lo hacen no tiene nada de hate, porque no hago nada dañino u ofensivo. Siempre me mantengo por el lado positivo; mi humor no es oscuro ni vulgar.

¿Cuál ha sido su publicación más comentada y que, quiera o no, armó polémica?

No soy de armar polémicas. Las más comentadas han sido las de las votaciones. Tal vez a algunos les parezcan una ridiculez; pero a la mayoría les gustan.

¿Qué tanto muestra de su vida real y qué prefiere mantener alejado de la cámara?

Trato de ser real en las redes sociales; es lo que conecta con la audiencia, lo que identifica. Que me conozcan tal cual soy. Pero mantengo un lado privado: mis relaciones personales. No creo que a la gente le interese. Aquello no lo publicaría, no hay necesidad. No estoy de acuerdo con eso de aparecer cumpliendo un mes, dos meses con la pareja. Lo utilizan para crear chismes. No daré papaya. La atención que genero que sea por mi trabajo.

¿Le ha afectado algún chisme o comentario malintencionado que hayan dicho sobre usted?

Nunca, porque los odiadores no ven mi contenido como lo hacen mis verdaderos seguidores. No me conocen. De las críticas agarro lo positivo para mejorar. Algunas veces pueden tener razón.

No le agrada la TV. Andrés Jurado.

¿Cómo reacciona ante un comentario que cruza cierto límite?

No respondo. Lo que ellos quieren es que reacciones. Si no se les sigue el juego, ahí queda todo. Les he dicho a mis amigos que no me pasen comentarios desagradables; prefiero mi paz mental.

Algunos entrevistados afirman que reciben más mensajes de personas del mismo sexo que del sexo opuesto. ¿Le ocurre aquello?

Me escriben muchas mujeres. Del 100 %, el 98 % son mujeres. Habrá algún hombre, pero muy poco. Por lo menos mis seguidores son respetuosos. Si me dicen algo inapropiado, no contestaría.

¿Cuál ha sido su momento más incómodo, pero que igual publicó?

(Risas) Creo que los bailes, me han dado un poco de vergüenza. O cuando me hago el guapo. Pero a la gente le gusta. Soy súper tímido, no soy un chico corrido. Cuando era pequeño, mi mami no me dejaba salir mucho. Soy de casa, sano, familiar, tranquilo y tradicional, aunque en las redes me muestre extrovertido. Soy natural, no tengo karmas que pagar, me porto muy bien y no tengo nada que ocultar. Quiero que mis videos sean un escape.

¿Le han propuesto alguna campaña que, por el concepto, no aceptó?

No se ha dado el caso. He trabajado con buenas marcas y se han portado muy bien.

"Quiero que me conozcan en América Latina"

Sus seguidores quieren saber qué truco tiene para hacer tendencia lo que hace...

Solo reinventarse, no caer en lo mismo. Antes era gordito. Un día me levanté y dije: ‘Hasta hoy seré gordito’. Si tanto hablo del amor propio, quiero sentirme bien, feliz y saludable. Comencé a bajar de peso poco a poco, a cogerle amor al gimnasio. No solo es para verse bien, es por mi salud. Muchos creen que es para que me vean más guapo. Me da igual; lo importante es cómo yo me siento. Hice dieta, ejercicios…

¿Qué cree que le falta conquistar en el mundo digital?

Quiero que me conozcan en América Latina, así como a Luisito Comunica. Yo soy conocido en Ecuador. Conquistar mi nicho, que es mi país, es lo fundamental, y de ahí dar el salto a otro mercado.

¿Se ve en la TV, la radio o la actuación?

La TV ecuatoriana no me agrada. Es ponerme en bandeja de plata para que los espacios de farándula hablen de mí, no me interesa. Eso, en lugar de darme pantalla, daña mi imagen. Me han pedido entrevistas, pero las evito. Solo en contadas ocasiones como esta.

¿Cómo marca la diferencia con otros creadores?

Por mi personalidad. Cada quien es único, con una energía y vibra diferente. Tengo un humor raro; soy real, sin filtros. No creo que me comparen con otros y, si lo hacen, no me desagrada. Me quedo callado.

¿Qué consejos daría luego de haberse ganado un premio?

Que el objetivo de hacer contenido en las redes sociales no sea hacerse famoso. Que sea una meta propia. Si es solo para hacerse famoso, no resultará.

