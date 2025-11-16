Iván Farah sorprende en Samborondón como 'Príncipe Encantador' en elecciones 2025

El influencer Iván Farah realizó su ya clásica entrada durante las elecciones en la cabecera cantonal de Samborondón, en el marco de la Consulta Popular y Referéndum 2025. Fiel a su estilo extravagante, Farah llegó en una carroza tirada por caballos, vestido como el Príncipe Encantador junto a su mamá, la cual estaba disfrazada del hada madrina, personajes de la saga animada Shrek.

La puesta en escena incluyó la participación de otros personajes icónicos: la Galleta de Jengibre, Burro, Pinocho, Fiona y el propio Shrek, quienes acompañaron al influencer en su recorrido hasta el recinto electoral. La entrada generó expectativa entre los votantes y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde sus seguidores celebraron la creatividad y el humor con el que Farah suele marcar presencia en cada jornada democrática.

Conviertir las elecciones en espectáculo

Farah no es ajeno a este tipo de apariciones. En elecciones anteriores ha llegado disfrazado de figuras políticas internacionales, como Donald Trump, o incluso descendiendo de una avioneta con alfombra roja y escolta de tricimotos decoradas. Estas puestas en escena lo han convertido en un fenómeno mediático que mezcla política, entretenimiento y sátira.

Con más de tres millones de seguidores en TikTok, Iván Farah se ha consolidado como uno de los creadores de contenido más populares de Ecuador. Su estilo se caracteriza por videos de comedia, retos virales y apariciones junto a su madre, con quien comparte parte de su vida cotidiana. Además, ha sido miembro de juntas receptoras del voto en procesos anteriores, lo que le da un vínculo directo con la dinámica electoral del país.

Humor en la jornada electoral

La participación de Iván Farah en Samborondón se suma a los hechos más llamativos de la jornada electoral de 2025. Su entrada como Príncipe Encantador y compañía de personajes de Shrek refleja su intención de mantener una tradición: convertir cada elección en un show que mezcla sátira y cultura pop.

