¿Quién quiere un héroe? Iván Farah y otros virales de la jornada

El influencer volvió a destacar con su disfraz de Shrek, mientras en Google aún buscaban "dónde voto"

En medio de la seriedad de la Consulta Popular 2025, las redes sociales y los recintos electorales vivieron una jornada paralela, llena de la idiosincrasia y el humor que se viraliza en cada comicio.

Termómetro digital

Mientras en las calles se veían disfraces, el termómetro digital tenía sus propias tendencias. En Google, la confusión de última hora reinó: miles de usuarios seguían buscando "dónde voto 2025" hasta bien entrada la tarde.

En la red social X (antes Twitter), el ambiente fue de polarización pura. La conversación se dividió en una batalla digital minuto a minuto entre las etiquetas oficialistas, como #ElSí, y las de la oposición, que impulsaron el #TodoNO.

Como ya es una costumbre en cada elección, el influencer Iván Farah acaparó los reflectores. Para esta jornada, deslumbró con una personificación del Príncipe Encantador, llegando a su recinto en caballo y acompañado por el elenco completo de la saga Shrek.

Pero no fue el único. Otros ciudadanos sin tantos reflectores también pusieron la nota de color; en un recinto incluso se adelantó la Navidad con la llegada de votantes disfrazados de los Reyes Magos.

El humor también se centró en los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV). Los videos sobre la "mala fortuna" de quienes fueron designados a última hora —los llamados "salados"— contrastaban con los que parecían tener una jornada tranquila.

Los infaltables memes y advertencias virales no faltaron. Desde el recordatorio de "no olvidar la cédula" y escoger bien dónde plastificarla, hasta un curioso audio que se viralizó, advirtiendo a los militares en los recintos sobre "andar de ojo alegre".

