Influencers ecuatorianos: polémicas que dejó 2025 y que marcaron las redes sociales

Las polémicas digitales de 2025 muestran el impacto de los creadores de contenido en Ecuador.

El 2025 fue un año intenso en Ecuador para los influencers y creadores de contenido digital. Entre escándalos, denuncias, sanciones y denuncias públicas, varias figuras del mundo online se convirtieron en protagonistas de polémicas que no solo encendieron las redes sociales, sino que también generaron debates sobre ética, responsabilidad y reputación digital. A continuación, un repaso completo por los casos más sonados de influencers ecuatorianos envueltos en controversias este año.

Te invitamos a leer | Miss Jamaica sufrió hemorragia intracraneal tras caída en Miss Universo

Pepe Tola: del estrellato a la ratificación de condena por abuso sexual

El caso de Pepe Tola fue uno de los más impactantes en la farándula digital ecuatoriana. El actor y exchico reality se mantuvo en el centro de la polémica durante todo el 2025 debido a la ratificación de su condena por abuso sexual a una menor de edad por parte de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, en una audiencia realizada en Quito. La sentencia, confirmada en diciembre, establece 16 años de prisión, aunque Tola continúa en calidad de prófugo.

ASIMON: supuesta estafa, podcast viral y respuesta de otros creadores

Michael Steven, conocido en redes como ASIMON, generó una ola de comentarios y discusiones en el mundo digital tras un episodio de su pódcast en el que afirmó haber sido víctima de una supuesta estafa por parte de una network mientras iniciaba su carrera como influencer.

Según su relato, un pago por un video viral de más de 100 millones de vistas no le habría llegado en su totalidad, y eso lo llevó a denunciar el hecho públicamente. Esto derivó en una fuerte respuesta de otros creadores de contenido, como Blad Rhoy y su esposa Carolina Romo, quienes interpretaron que las declaraciones de ASIMON se referían a su entorno y anunciaron acciones legales en su contra, además de presentar pruebas y versiones alternativas sobre los ingresos reales.

Esta polémica puso sobre la mesa debates sobre contratos, transparencia y relaciones entre influencers y plataformas de gestión de contenido.

ASIMON denunció un presunto fraude por parte de una network en su pódcast, generando controversia en redes. Instagram: @michaelstevem

RELACIONADAS Alicia Machado llama damas de compañía a exreinas venezolanas

Nico Bell: sanción y veto por conducta antideportiva

Otro caso que explotó en redes fue el de Nicolás 'Nico Bell' Bell Serrano, un influencer y creador de contenido de Cuenca que vio su reputación en riesgo tras protagonizar un incidente violento durante un partido de la Liga Básquet Pro 2025.

En septiembre, se viralizó un video donde Bell habría cruzado las barreras de seguridad y pateado a un miembro del cuerpo técnico del equipo rival tras una semifinal disputada en Cuenca. En respuesta, la Liga Forbet Basket Pro lo sancionó: no podrá ingresar a escenarios deportivos durante toda la temporada 2025 y se impuso una multa por conducta antideportiva.

@panoramaecuador Durante la semifinal de la Liga Básquet Pro entre Cuenca Basket e Importadora Alvarado, se vivieron momentos de tensión que opacaron la victoria del equipo cuencano. El influencer Nicolás Bell Serrano protagonizó un hecho violento que dejó a todos en shock. En medio de los festejos tras el triunfo 83-78, Bell Serrano saltó desde la tribuna y pateó por la espalda al entrenador del equipo rival, Lucas Gil Russo. El incidente fue captado en video y generó fuerte rechazo en redes sociales. Como consecuencia, la Comisión Disciplinaria de la Liga decidió vetar a Bell Serrano por el resto de la temporada 2025, prohibiéndole el ingreso a cualquier escenario deportivo. Además, el Cuenca Basket recibió una multa de $500 por ser el organizador del encuentro. Pese al escándalo, Cuenca avanzó a la final y se enfrentará a Jorge Guzmán de Loja, el actual campeón. La serie comenzará este miércoles 10 de septiembre y se jugará al mejor de siete partidos. ♬ sonido original - Noticias Ecuador

Romina Ruano e Ismael Sánchez: acusaciones de comentarios ofensivos

En Ambato, la influencer Romina Ruano fue objeto de controversia después de que sus comentarios durante una movilización social fueran considerados racistas y discriminatorios, lo que llevó a que se le revocara un título honorífico local tras la presión social.

#paro #polemica #privilegio #noboa ♬ sonido original - valarboledaa1 @valarboledaa1 Dejen de apoyar a este tipo de "influencers" que se creen de sangre azul. El tono y las expresiones que hizo durante todo el vídeo no fue digno de una "ambateña", que disque ha hecho obras sociales e incluso se ha vestido de ellos. Más del 15% de la población tungurahuense es indígena. Los cuales se merecen todo el respeto, lean e infórmense un poco, y no hablen desde su privilegio. #romiruano

Un caso similar involucró a Ismael Sánchez, cuyo contenido y transmisión fue criticado por interpretarse como un acto de “blackface”, lo que desató acusaciones de racismo en redes y generó un debate sobre representaciones culturales y sensibilidad social.

El caso de Ismael Sánchez también generó polémica: su transmisión fue señalada como “blackface”. CAPTURA DE VÍDEO

TikTok y videos virales: Abigail Lalama y Leidy Álvarez

El tema de los videos íntimos filtrados también tocó al mundo de los influencers ecuatorianos en 2025:

Abigail Lalama, creadora de contenido, recibió atención mediática por la viralización de un video íntimo, lo que desató interacción masiva en redes sociales.

Leidy Álvarez, conocida como La Chonera Bonita, enfrentó un escándalo similar con un supuesto video íntimo que circuló en plataformas digitales, provocando debate sobre privacidad y exposición en la era digital.

#abigail #ecuador ♬ sonido original - Noticias Ecuador @panoramaecuador La modelo e influencer Abigail Lalama confirmó entre lágrimas que el video íntimo que circula en redes es auténtico. Reveló que fue grabado durante una relación y difundido sin su consentimiento por su expareja. El caso ha generado debate sobre la privacidad digital y el consentimiento. Abigail enfrenta este momento con valentía, visibilizando una problemática que afecta a muchas mujeres. #abigaillalama

Anthonny Swagg: críticas por contenido familiar

El influencer Anthonny Swagg también estuvo en medio de comentarios negativos durante 2025. Gran parte de la polémica surgió cuando usuarios cuestionaron la publicación de contenido en el que aparecía con su hija, lo que desató un debate en redes sobre la participación de menores en contenido digital y los límites éticos de este tipo de publicaciones.

Conversaciones que van más allá de los likes

Aunque las redes sociales siguen siendo un espacio de entretenimiento y conexión, el 2025 demostró que la responsabilidad digital, el impacto social y la transparencia son temas que están ganando protagonismo entre seguidores, medios y autoridades.

Desde casos judiciales hasta sanciones deportivas y debates de ética, los influencers ecuatorianos estuvieron en la agenda este año, dejando mucho qué comentar.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!