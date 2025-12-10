Miss Jamaica sufrió hemorragia intracraneal tras caída en Miss Universo

El certamen informó sobre el estado de salud de la concursante tras la caída que sufrió durante la gala preliminar

Durante la gala preliminar de Miss Universo 2025, realizada el jueves 20 de noviembre en Bangkok, se registró un incidente que obligó a interrumpir la participación de Gabrielle Henry, representante de Jamaica. La candidata cayó al llegar al borde de la pasarela durante su caminata en vestido de gala y no logró reincorporarse por sus propios medios.

Fátima Bosch abandona entrevista tras preguntas sobre polémica de Miss Universo Leer más

El episodio ocurrió en el marco de las actividades previas a la final del certamen, que incluyeron entrevistas privadas, desfiles en traje de baño y presentaciones formales ante el jurado. Tras la caída, el equipo médico presente en el evento ingresó al escenario, inmovilizó a la concursante y la trasladó en camilla a un área de atención especializada.

Días después, la Organización Miss Universo emitió un comunicado oficial para informar sobre el estado de salud de la candidata y detallar las consecuencias del accidente. En el texto, la organización explicó que la atención médica inmediata permitió estabilizarla y evitar complicaciones adicionales.

“Dr. Henry sufrió una caída grave a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata durante la competencia preliminar, ocasionando una hemorragia intracraneal con pérdida de la consciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas”, informó la organización en su pronunciamiento.

El comunicado añadió que la representante jamaicana permaneció varios días bajo observación médica y continuará su proceso de atención fuera de Tailandia. “En los próximos días será acompañada por un equipo médico completo y será trasladada directamente al hospital de Jamaica para continuar con su tratamiento y proceso de recuperación”, señaló Miss Universo.

Lo que opina la familia de Gabrielle Henry

Nadia Mejia: "Yo confié mucho en la organización y me siento decepcionada" Leer más

El pronunciamiento también abordó versiones que circularon tras el incidente y negó cualquier responsabilidad atribuida a la concursante. “Ciertos reportes mediáticos que sugieren que la Dra. Henry influyó en lo sucedido carecen totalmente de fundamento. La Organización Miss Universo nunca ha atribuido responsabilidad alguna a la doctora Henry y confirma que esos señalamientos no reflejan los hechos”, indicó el texto.

La comunicación oficial concluyó con un mensaje de agradecimiento por parte del entorno cercano de la candidata. “La familia Henry extiende su sincera gratitud a Jamaica, la comunidad de Miss Universo, y los partidarios de todo el mundo por su continuo amor, oraciones y aliento”, se lee en el cierre del comunicado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!