Globos de Oro 2026: Mark Ruffalo y Ariana Grande critican las medidas de Trump

Hollywood levanta su voz frente a los casos de las víctimas de ICE

La ceremonia de los Golden Globes 2026 evitó referencias directas al contexto político durante el evento principal. Sin embargo, el palmarés de la noche dejó lecturas que dialogan con el clima social y político actual de Estados Unidos.

La gran vencedora fue One battle after another (Una batalla tras otra), la nueva película de Paul Thomas Anderson, que obtuvo cuatro estatuillas, entre ellas mejor película de comedia o musical y mejor dirección. La cinta no plantea un ataque frontal al escenario político contemporáneo, pero construye un relato que conecta con la tensión social y el malestar de quienes se oponen al poder. Anderson se impuso como mejor director, mientras que Teyana Taylor recibió el Globo de Oro a mejor actriz de reparto.

La ficción es protagonizada por Leonardo DiCaprio, quien interpreta a un exrevolucionario desorientado. Con este resultado, la película consolidó su posición en la actual temporada de premios. En contraste, algunos intérpretes sí utilizaron la visibilidad de la gala para expresar críticas al ambiente político marcado por el gobierno del presidente Donald Trump.

En el plano más ligado al espectáculo, Timothée Chalamet obtuvo su primer Globo de Oro como mejor actor de comedia o musical por su papel en Marty Supreme. El triunfo fue uno de los momentos más comentados de una velada considerada predecible por parte de la industria.

Mark Ruffalo y el pin de Be Good, en crítica a ICE.

La crítica al gobierno de Trump

Durante la alfombra roja, Mark Ruffalo se refirió al contexto político de Estados Unidos al ser consultado por el periodista Kevin Frazier, de Entertainment Tonight, sobre el ambiente de la ceremonia.

“Por lo general es muy divertido, pero… tengo que ser honesto contigo. No me siento muy bien. Tenemos el caso de una mujer. Renee Good fue asesinada en nuestras calles de Estados Unidos. Tenemos, literalmente, tropas tipo asalto rondando y aterrorizando, y por más que ame todo esto, no sé si puedo fingir que estas cosas tan graves no están ocurriendo”, señaló el actor.

Ruffalo continuó con una crítica directa al liderazgo político del país. “Tenemos a un presidente que dice que las leyes del mundo no se aplican a él y que podemos confiar en su moralidad, pero no tiene moralidad, entonces ¿dónde nos deja eso a nosotros? ¿Dónde deja eso al mundo?”, expresó. “Es muy difícil seguir fingiendo. Es una locura lo que está pasando”.

El intérprete también mencionó problemas sociales. “La gente no puede pagar el alquiler. No puede comprar comida. El seguro es imposible. No hay educación. Esto no está haciendo a Estados Unidos mejor. Tenemos estadounidenses siendo baleados. Asesinados”, dijo.

Sus declaraciones se sumaron a las que ofreció esa misma noche a USA Today, donde explicó el significado del pin “Be Good” que llevaba en la solapa. “Es por Renee Nicole Good, que fue asesinada”, afirmó. “Tenemos a un vicepresidente que está mintiendo sobre lo que pasa”.

Ruffalo explicó por qué decidió enviar un mensaje político durante la gala. “Quiero estar aquí para celebrar, y estoy aquí para celebrar, y estoy orgulloso de tener una nominación al Globo de Oro. Pero esto ya no es normal, y no sé cómo podría quedarme callado, y me siento un poco mal, así que es difícil fingir ahora mismo”, señaló.

Otros intérpretes como Jean Smart, Natasha Lyonne y Wanda Sykes también portaron pines durante la ceremonia, en una acción coordinada por la American Civil Liberties Union.

Ariana Grande y su pin de ICE OUT.

El mensaje discreto de Ariana Grande

Ariana Grande asistió a la gala portando un pin con el mensaje “ICE out”. El gesto no fue acompañado por declaraciones públicas durante la ceremonia y fue interpretado como una protesta silenciosa contra Immigration and Customs Enforcement (ICE), así como un acto de memoria por el caso de Renée Nicole Good, fallecida tras un incidente en el que estuvo involucrado un agente de esa institución en Minneapolis.

Grande acudió a los Golden Globes nominada por su participación como Glinda en Wicked: For Good. Sin embargo, no obtuvo el premio a mejor actriz de reparto, pese a figurar entre las apuestas más comentadas del público. La estatuilla fue otorgada a Teyana Taylor por su trabajo en Una batalla tras otra.

