Mattel lanza la primera Barbie con autismo: Conoce los detalles de su diseño

Mattel presentó este lunes 12 de enero su primera muñeca Barbie con autismo, desarrollada en colaboración con la Autistic Self Advocacy Network (ASAN). El lanzamiento busca representar a niños y niñas dentro del espectro autista y visibilizar cómo experimentan el mundo, a partir de elementos vinculados a la comunicación, la regulación sensorial y la expresión corporal.

RELACIONADAS Cynthia Erivo no irá a los Golden Globes

La nueva muñeca se integra a la línea Barbie Fashionistas, que reúne más de 175 modelos con distintos tonos de piel, tipos de cuerpo y condiciones de salud. Entre incorporaciones previas constan muñecas con diabetes tipo 1, síndrome de Down y ceguera. Según la compañía, el desarrollo de la Barbie con autismo tomó más de 18 meses, con asesoría directa de ASAN para reflejar experiencias reconocibles dentro de la comunidad autista.

El diseño incluye articulación en codos y muñecas, lo que permite movimientos asociados al stimming. La muñeca sostiene un fidget spinner y una tableta que representa un dispositivo de comunicación aumentativa y alternativa (AAC). Además, utiliza audífonos con cancelación de ruido y viste un atuendo holgado, pensado para reducir el contacto constante de la tela con la piel. La mirada está orientada ligeramente hacia un costado, en alusión a la evitación del contacto visual en algunas personas dentro del espectro.

Mattel hará donaciones

Con motivo del lanzamiento, Mattel anunció la donación de más de 1.000 muñecas Barbie con autismo a hospitales pediátricos de Estados Unidos que brindan atención especializada a niños en el espectro. De acuerdo con datos citados por la organización Autism Speaks, una de cada 31 personas menores de edad y uno de cada 45 adultos en ese país tiene un diagnóstico de autismo.

“Barbie siempre ha buscado reflejar el mundo que ven los niños y las posibilidades que imaginan, y estamos orgullosos de presentar nuestra primera Barbie con autismo como parte de ese trabajo continuo”, señaló Jamie Cygielman, responsable global de muñecas en Mattel, en un comunicado. Añadió que la muñeca “ayuda a ampliar cómo se entiende la inclusión en el pasillo de juguetes y más allá, porque todos los niños merecen verse reflejados en Barbie”.

Kendall Jenner niega cirugías faciales y responde a rumores sobre rinoplastia Leer más

Desde ASAN, organización que participó en el proceso de diseño, su director ejecutivo, Colin Killick, destacó el alcance del proyecto. “Es muy importante que los jóvenes autistas puedan verse reflejados en representaciones auténticas y positivas de sí mismos, y eso es exactamente lo que es esta muñeca”, señaló. Añadió que “asociarnos con Barbie nos permitió compartir ideas y lineamientos durante todo el proceso de diseño para asegurar que la muñeca represente y celebre plenamente a la comunidad autista, incluidos los recursos que nos ayudan a ser independientes”.

La muñeca se encuentra disponible desde este lunes a través de la tienda oficial de Mattel y en puntos de venta a nivel nacional. La empresa, fundada en 1945 en California, mantiene en los últimos años una estrategia enfocada en diversidad y representación, con resultados comerciales sostenidos dentro de la línea Fashionistas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!