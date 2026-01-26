¿Quién es Moro? El rival que tendrá Goku en Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica

El “Devorador de planetas” será el villano de la nueva saga del anime que ya está en producción. ¿Cuándo se estrenará?

Tras el anuncio oficial de que la nueva temporada del Anime Dragon Ball Super ya está en producción, el fandom de esta popular serie se ha vuelto a ilusionar. Esto se informó durante el evento especial Dragon Ball Genkidamatsuri del pasado fin de semana, donde también se confirmó oficialmente la remasterización de la saga La Batalla de los Dioses que ahora se llamará Dragon Ball Super: Beerus.

Por lo que ya se comenzó a especular sobre ambos proyectos. Al momento se sabe que están en producción, que buscan actualizar el anime y alinearlo con el desarrollo narrativo del manga. Además, salieron los tráilers de ambas sagas, creando mayor expectativa.

De Dragon Ball Super: Beerus también se sabe que es una versión mejorada que incorporará avances visuales significativos. Entre ellos se habla de escenas retocadas y combates más dinámicos, para ofrecer una experiencia más inmersiva y fiel al material original de Toriyama. Según la descripción oficial, se trata de una “edición mejorada” que busca elevar la calidad visual y narrativa del anime.

¿Cuándo saldrán en Latinoamérica?

Según lo planificado, Beerus llegará en otoño de este año, mientras que Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica está previsto para finales de 2027. Este segundo es la continuación del manga y en la línea del tiempo sucede después de los hechos acontecidos en la película Dragon Ball Super: Broly.

Y sucede antes de la saga de Granola y lo que se vio en la película Dragon Ball Super: Super Hero. Por lo que es el arco que siguen en el Manga y dónde Moro es el villano principal al que deben derrotar Goku y compañía.

¿Quién es Moro?, el villano de esta nueva saga

Moro es un ser ancestral intergaláctico que tiene forma de cabra. Es más conocido como el “Devorador de planetas” y hace su aparición luego de librarse de una prisión donde estuvo miles de años encerrado por la Patrulla Galáctica. Una vez sale de su encierro, el villano buscará su máximo nivel a través de succionar la energía vital de todos los mundos por donde pase, de ahí su alias.

Es un hechicero y mago que a medida que va ganando energía se va rejuveneciendo y haciendo cada más fuerte. No solo puede quitar el poder a los planetas sino también a sus enemigos. Lo que hace más difícil pelear cuerpo a cuerpo con él ya que puede hacer daño a la distancia, a eso hay que sumarle que es un ser muy inteligente. También está lleno de maldad y es egocentrista.

AL ser hechicero sus poderes no se limitan a los golpes y la fuerza sino también a la magia que puede usar contra sus enemigos. Esa será la mayor dificultad que tendrán Goku y Vegeta para detenerlo.

