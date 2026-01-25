Dragon Ball Super vuelve con remake y nuevo anime del arco de Moro

El anime de Dragon Ball Super vuelve por partida doble con nuevos episodios y remake

Gokú y Vegeta, los guerreros más emblemáticos de Dragon Ball, en una imagen de Dragon Ball Super.

Después de meses de silencio y expectativas contenidas, Dragon Ball Super confirma oficialmente su regreso.

Toei Animation ha decidido iniciar 2026 con un anuncio que entusiasma a varias generaciones de seguidores: el universo creado por Akira Toriyama volverá al anime por partida doble, combinando una ambiciosa remasterización de sagas clave con la adaptación de uno de los arcos más esperados del manga.

El anuncio que encendió la Genkidama

La confirmación llegó durante el evento especial Dragon Ball Genkidamatsuri, organizado por el 40.º aniversario de la franquicia. Allí, Toei Animation reveló que Dragon Ball Super tendrá una nueva vida en pantalla a través de dos proyectos complementarios que buscan actualizar el anime y alinearlo con el desarrollo narrativo del manga.

Dragon Ball Super: Beerus, una edición mejorada

El primer proyecto anunciado es Dragon Ball Super: Beerus, una remasterización de seis episodios centrados en el arco de La Batalla de los Dioses. Esta versión mejorada incorporará avances visuales significativos.

Entre ellos se habla de escenas retocadas y combates más dinámicos, para ofrecer una experiencia más inmersiva y fiel al material original de Toriyama. Según la descripción oficial, se trata de una “edición mejorada” que busca elevar la calidad visual y narrativa del anime.

Golden Freezer también será remasterizado

Toei confirmó además que el arco de Golden Freezer recibirá el mismo tratamiento, aunque todavía no se han mostrado imágenes. La estrategia recuerda a la remasterización aplicada a One Piece con la saga de la Isla Gyojin.

Allí, donde se ajustaron escenas, se modernizó el estilo visual y se redujeron momentos innecesarios para adaptarse al ritmo actual de la serie.

The Galactic Patrol: el regreso del anime inédito

El segundo gran anuncio fue Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, la adaptación del arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica.

Esta nueva etapa del anime retomará la historia después del arco de la Supervivencia del Universo y presentará a Moro como la principal amenaza para Goku, Vegeta y sus aliados. La serie seguirá de forma fiel lo narrado en el manga y ampliará el universo con la participación activa de la Patrulla Galáctica.

Fechas y estrategia a largo plazo

Toei Animation pidió paciencia a los seguidores. Dragon Ball Super: Beerus llegará en otoño de 2026, mientras que The Galactic Patrol está previsto para finales de 2027.

Todo apunta a una estrategia clara: actualizar visualmente el anime previo y cerrar la etapa de Super con la saga de Moro, dando paso a una nueva era narrativa con una base sólida y coherente.

Con estos anuncios, Toei celebra de la mejor manera el aniversario de la franquicia: reafirmando su compromiso con el legado de Dragon Ball.

Y los fans saben bien que el regreso por partida doble intenta reconciliar al anime con el manga y ofrecer a su fiel público una versión más pulida, fiel y espectacular de una de las sagas más influyentes de la cultura pop japonesa.

