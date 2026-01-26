Colombia cierra sus puertas y el arroz de Ecuador queda a la intemperie

Tras anuncio de aranceles de Colombia, el sector queda sin mercado para excedentes. Agricultores se organizan para protestar

Como un balde de agua fría cayó en las últimas horas en el sector arrocero de la provincia del Guayas el anuncio de las autoridades de Colombia de gravar con un 30 % de arancel a varios productos que se exportan desde Ecuador a ese país, entre ellos el arroz, medida que entraría en vigencia a partir del próximo 1 de febrero.

Este anuncio provocó que pequeños agricultores de los recintos Los Quemados, Yurima, Jigual, Las Playas, La T, La Clemencia y Pueblo Nuevo se reunieran el pasado sábado para tratar el tema.

En el encuentro anunciaron que en las próximas horas emitirán una resolución pública para definir si saldrán o no a las carreteras a protestar desde la próxima semana.

Mientras tanto, en redes sociales, gremios arroceros de la provincia de Los Ríos también anunciaron protestas en las carreteras en las próximas horas, no solo por el arancel anunciado por Colombia, que amenaza con quitarles el único mercado externo para colocar los excesos de producción, sino por los bajos precios del arroz que persisten en el país.

Colombia es un mercado clave para el arroz ecuatoriano

Desde hace varios años, Colombia ha sido el mercado natural para desahogar la sobreproducción o excedentes que, por lo general, se generan en el país. Aunque actualmente se han reducido las hectáreas sembradas, la productividad ha aumentado, lo que provoca excedentes año tras año.

José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores, recordó que está por vencer el memorándum de entendimiento entre Ecuador y Colombia, un acuerdo clave, firmado en el gobierno de Lenín Moreno, que permite que Ecuador exporte más de 106.000 toneladas al año de arroz al mercado colombiano, mientras que, en reciprocidad, el país importa repuestos para vehículos por un valor equivalente.

Según García, en lugar de escalar tensiones con Colombia, el Gobierno debería priorizar la renovación de este acuerdo, más aún en un contexto en el que los agricultores enfrentan serias dificultades por el incumplimiento del precio mínimo de sustentación del arroz. “Nos estamos peleando con el principal comprador de nuestro producto, cuando el sector ya está golpeado”, señaló.

Javier Ronquillo Bajaña, presidente de la Corporación Nacional de Organizaciones Productoras de Arroz (Corpnorroz), advierte que si esta situación se mantiene y el arroz no logra salir del país, y no se encuentra un mercado alternativo en esta época, el sector seguirá siendo afectado, debido a que Colombia es prácticamente el único mercado externo para el arroz ecuatoriano.

Colombia anunció aranceles para 73 productos ecuatorianos

“Hemos estado buscando mercados en Centroamérica, pero hasta ahora no hemos exportado ni un grano, debido a que los precios internacionales están deprimidos. Este año se ha registrado el precio más bajo”, indicó.

El Gobierno de Colombia publicó el pasado viernes, una lista de 73 productos ecuatorianos que tendrán que pagar un 30 % de arancel. Se trata de un significativo aumento, teniendo en cuenta que inicialmente se reportó que el incremento sería solamente para 20 productos. Esto, en respuesta al anuncio de Ecuador de imponer una tasa del 30 % a las importaciones colombianas, aduciendo falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Miguel Solórzano Sánchez, arrocero del cantón Santa Lucía, expresó que una restricción como esta al mercado colombiano, agravará las condiciones del sector, que continúa golpeado por los bajos precios. “Sea como sea, el arroz está saliendo a Colombia, de manera formal o informal, pero sale”, señaló.

Grey Arzube García, vicepresidenta del Centro Agrícola de Salitre, cree que este arancel afectará a todos los productos derivados del arroz, especialmente durante la cosecha invernal. “Esperamos que esta decisión se derogue para el arroz que ingresa a Colombia”, manifestó el representante.

En efecto, el Ministerio de Producción de Colombia señaló que la tasa se gravaría al arroz con cáscara (arroz “paddy”), para la siembra, al arroz partido, al arroz semiblanqueado o blanqueado de grano corto o mediano y los demás arroces semiblanqueados o blanqueados.

Las postura de los agricultores de Ecuador

Para los agricultores la real solución está en diseñar un plan integral que los vuelva competitivos y les permita hallar otros mercados. Colombia es un mercado clave, pero venderle a este país cada vez se vuelve más complicado, por sus acuerdos comerciales.

Ronquillo recuerda que el país vecino también adquiere el grano de Estados Unidos y de otros países productores. Como Estados Unidos tiene 0 % de arancel y subsidios en el sector arrocero, puede ofrecer mejores precios, lo que hace que para Colombia le resulte más caro comprar arroz ecuatoriano.

Eitel Lozano, director del Centro de Investigación del Arroz (CINAR), añade también el tema de los precios. “Vamos a seguir teniendo serios inconvenientes, ya que Ecuador maneja dólar y Colombia peso; la devaluación del peso hace que para ellos el producto ecuatoriano sea más caro”, explicó. Lozano advirtió que, al no ser competitivos, se perderán empleos en el campo y muchas industrias podrían cerrar, ya que la mayoría de los agricultores depende exclusivamente de este cultivo.

