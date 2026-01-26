Darío Benedetto y el temor a otro fichaje fallido en Barcelona SC

Hinchas cuestionan su sequía goleadora, edad y el costo del Pipa para el proyecto deportivo 2026

Los mejores años de Benedetto los cumplió en Boca Juniors, donde jugó entre 2016-19 y 2022-24.

Que Darío Benedetto aparezca en el radar de Barcelona SC genera resistencia en los hinchas toreros. Hay quienes temen que el Pipa se convierta en un ‘Felipe Caicedo 2.0’, ya que llegaría al Ídolo con un cartel de una estrella que podría ‘estrellarse’.

El delantero argentino de 35 años está cerca de cumplir dos años sin marcar. Su último gol oficial fue el 5 de febrero de 2024, en la victoria de Boca Juniors 2-0 frente a Tigre por la Copa de la Liga.

Desde entonces, la irregularidad ha marcado al Pipa. En 2025 registró apenas tres asistencias en 22 partidos disputados esa temporada con el Olimpia paraguayo y luego con el Newell’s Old Boys argentino.

Críticas al perfil del fichaje y al proyecto 2026

Para el hincha Pablo Piza, de Benedetto solo queda “el nombre” y aunque “pueda aportar experiencia, estadísticamente no llega bien”. “Va a ocupar una plaza de extranjero y a su edad, considerando que el fútbol ecuatoriano es muy físico en la marca, corre el riesgo de lesionarse en cada partido”, evaluó.

Darío Benedetto, delantero argentino cuyo último club fue Newell's Old Boys. Cortesía

Al criterio de Piza se sumó el aficionado Jean Briones. Él cuestionó que Barcelona SC rompa la línea de su mercado de fichajes 2026, que se ha basado en contratar extranjeros de bajo presupuesto y sin cartel de estrella, como Tomás Martínez, Milton Céliz, Javier Báez y Sergio ‘Toto’ Núñez.

No obstante, al ser solicitado por César Farías, Benedetto ya tendría ganada la confianza del entrenador: “Para Farías sería una gran alternativa tenerlo a Benedetto. Como hincha estaré de acuerdo solo si se dan opciones económicas viables, que sea barato. Caso contrario, podría ser un Felipao 2.0 porque sus números no dan y, siguiendo la tendencia, podría marcar apenas dos o tres goles en el año”.

Felipao también se suma al rechazo

El socio Andrés Mendoza fue aún más severo en su crítica: “El hincha quiere dejar atrás que Barcelona SC traiga a jugadores ‘reventados’”. Agregó que aunque sea un jugador con un “gran nombre” dado su paso por clubes de Argentina, México, Francia, España y Paraguay, Barcelona SC “no debe ceder ante todos los pedidos del ‘profe’ Farías”.

“Podría convertirse en un Felipao 2.0, que llegó con tantas expectativas y no se lo pudo disfrutar como el hincha quiso”, advirtió Mendoza.

Uno de los pronunciamientos con más eco en días pasados fue el del propio Felipao. El exdelantero canario, quien militó en el club en 2025, usó su cuenta de X para opinar sobre el tema que hoy domina la agenda de Barcelona.

“Mi apuesta sería Miguel Parrales y Pablo Calle (patrimonio del club)”, escribió Caicedo, hincha confeso del Ídolo, mostrando su respaldo a los atacantes y excompañeros que ya forman parte de la institución.

Mi apuesta sería Miguel Parrales y Pablo Calle (patrimonio del Club). Esto, sumado al reciente refuerzo lo complementaría con un delantero con proyección los hay muy buenos … https://t.co/gq0Fdzec0u — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) January 23, 2026

En su mensaje también dejó en claro que el proyecto deportivo debería apuntar a potenciar jugadores con proyección. “Esto, sumado al reciente refuerzo, lo complementaría con un delantero de proyección, los hay muchos”, sugirió.

De momento, el club canario cuenta con tres centrodelanteros confirmados. A Sergio ‘Toto’ Núñez, Miguel Parrales y el juvenil Pablo Calle le serán encomendados los goles del Ídolo para competir en la LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores.

