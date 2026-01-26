Gabriel Achilier sigue vigente a los 41 y espera definir su nuevo club en la Serie A

Tras no continuar en Orense, el excapitán de la Tri confía en seguir jugando al más alto nivel

Gabriel Achilier, a meses de los 41 años, espera cerrar su futuro en la Serie A de Ecuador.

A dos meses de cumplir 41 años, Gabriel Achilier sigue demostrando que la vigencia no se mide por la cédula. El zaguero, que en 2025 defendió la camiseta de Orense, se encuentra actualmente a la espera de concretar su vinculación con un equipo de la Serie A.

Su carrera, iniciada en el año 2000, es reflejo de constancia y evolución. Pasó por Deportivo Cuenca, Liga de Loja y Deportivo Azogues, consolidó su nombre en Emelec, tuvo un ciclo de cuatro temporadas en Atlético Morelia y luego regresó al fútbol ecuatoriano con Orense.

El defensor no mira la edad como un límite. Gracias a su disciplina y cuidado físico, considera que aún tiene condiciones para competir un par de años más al más alto nivel.

Hace pocos días volvió a México para reforzar al Morelia en la categoría Leyendas, en un partido ante el FC Barcelona, siendo el único jugador del plantel que todavía se mantiene en actividad profesional.

Aunque todavía no ha firmado contrato para la temporada 2026, en el entorno del futbolista se maneja que es cuestión de horas para que defina su nuevo destino y continúe una trayectoria marcada por la vigencia y la experiencia.

Toda una vida dedicada al fútbol

Gabriel Achilier en el 2025 defendió la camiseta de Orense. Cortesía

Son 26 años jugando al fútbol, tres campeonatos con Emelec, un Mundial con la Tri en 2014 y cuatro Copas América a sus espaldas.

-¿Cómo definirías tu carrera?

-No quiero sonar muy agrandado ni nada. Al contrario, creo que ha sido una carrera en la que ha reinado la humildad y realmente ha sido una trayectoria que se fue abriendo camino, exitosa, bendecida por Dios, con buenos momentos y también con momentos malos.

-¿La disciplina fue algo que trabajaste desde el inicio o la vida profesional te obligó a desarrollarla?

-Yo creo que es parte de mi identidad, que gracias a Dios se fue construyendo en el camino también. Pero desde el inicio creo que lo más importante fue la mentalidad, lo que me hizo creer que podía llegar a cumplir mis sueños. Mi anhelo y mi objetivo era que año a año fuera algo diferente, así que siempre lo busqué.

El factor disciplina ha sido primordial

-¿Qué tan difícil es sostener la disciplina día a día durante tantos años?

-Sí, es duro, porque es ser constante todo el tiempo, ser dedicado, ser íntegro, ser trabajador y ser buen compañero.

Nadie es perfecto, me he equivocado muchas veces y lo reconozco. Como cualquier ser humano he cometido errores, pero de los cuales he tratado de aprender y crecer. Al final, la vida es eso.

-Con 41 años, ¿qué te dice hoy el cuerpo sobre el final de la carrera?

-Hasta que Dios diga, porque todavía me siento con la capacidad de competir, con el deseo de jugar, y ojalá Dios quiera termine mi carrera en una cancha, que es lo que quiero.

Jefferson Montero y Gabriel Achilier defendieron el equipo Leyendas del Morelia. Jerson Ruiz

- ¿Cómo viviste el respaldo y el afecto del público de Morelia en ese partido frente al FC Barcelona?

-Muy contento por ese cariño, por ese recibimiento y por esas muestras de afecto que tiene la gente conmigo y con mi familia. La verdad es que respeto mucho a la afición moreliana, a la gente de Michoacán. México me ha brindado un gran cariño y también mucho respeto como país.

-¿A seguir jugando?

-Claro que sí, todavía hay fuerza para seguir jugando.

-En Orense no se dio lo del 2026.

-Pensaba que podía seguir, pero no me dijeron nada. Ahora hay que esperar arreglar con un nuevo equipo. Será lo que Dios diga.

